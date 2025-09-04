Siracusa Basket, sabato la presentazione ufficiale della stagione 2025/2026

È tutto pronto per il debutto della nuova stagione del Siracusa Basket. La società presenterà ufficialmente squadre, staff e programmi sabato alle 17.30 al Decathlon di Siracusa, in un evento aperto alla città e ai tifosi.

Sul palco saliranno la Serie C maschile, guidata da coach Peppe Bonaiuto, e la Serie C femminile, affidata a coach Gigi Bordieri, insieme allo staff tecnico e dirigenziale. L’occasione sarà anche un momento di incontro con il pubblico e con le famiglie, con la possibilità di iscrivere bambini e ragazzi alle attività della società come il mini basket, oltre a essere l’ultimo giorno per poter sottoscrivere l’abbonamento per le partite casalinghe.





“Quest’anno saremo presenti in Serie C maschile, Serie C femminile e in tutti i campionati giovanili, compresi Under 15 ed Eccellenza – ha dichiarato coach Bonaiuto –. Abbiamo rinforzato il roster con gli innesti del brasiliano Ruiz Vinicius, di Simone Ciccarello e della guardia Samuele Cannoni. Torna con noi Marco Russi e confermiamo i giovani Carpinteri, Amenta, Gojkovic e Bonaiuto. Sarà un campionato tosto, ma siamo pronti”.

La squadra di Serie C maschile che nella scorsa stagione ha disputato un girone di ritorno esaltante, chiudendo al sesto posto in classifica, si prepara a vivere una stagione di rinnovate ambizioni. Il campionato prenderà ufficialmente il via il 28 settembre, con la trasferta a Gravina, primo impegno di una lunga avventura.

Una società, quella guidata dalla presidentessa Elisabetta Caracò che tra gli obiettivi primari mantiene sempre quello di continuare a investire sul proprio settore giovanile e promuovere lo sport e il basket nello specifico, come opportunità di crescita e inclusione sociale.