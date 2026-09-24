Siracusa Basket si presenta: doppio impegno con Serie C maschile e Serie B femminile

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Video · La presentazione

Una serata di festa per presentarsi alla città e dare il via ufficialmente a una nuova stagione. Il Siracusa Basket ha riunito ieri sera sponsor, famiglie, dirigenti, tecnici e giocatori delle prime squadre, a una settimana dall’avvio dei campionati.

La novità più importante della stagione è il raddoppio dell’impegno ai vertici: accanto alla formazione maschile, che sarà impegnata nel campionato di Serie C, il club schiererà infatti anche una squadra femminile in Serie B. Un progetto che amplia la presenza della società e punta, parallelamente, a rafforzare il settore giovanile.

A fare il punto alla vigilia del debutto è il coach Peppe Bonaiuto, che guarda già alla prima sfida. “Iniziamo domenica in casa contro Ribera, una partita subito tosta con una delle squadre più attrezzate della Serie C“. La presentazione è stata quindi l’occasione per riunire entrambe le prime squadre prima dell’inizio ufficiale della stagione agonistica.

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Per la formazione maschile sono stati inseriti quattro nuovi acquisti, con l’obiettivo di affrontare il campionato con ambizione ma anche di creare le condizioni per continuare a coinvolgere i più giovani.

Il progetto, infatti, non si limita alle prime squadre. Bonaiuto sottolinea l’importanza del settore giovanile e annuncia anche la partecipazione a un campionato Under 14 femminile. La presenza della prima squadra in Serie B, secondo il tecnico, può rappresentare un ulteriore stimolo per avvicinare al basket un numero crescente di bambine e ragazze.

Un percorso che si inserisce in un momento nel quale il basket torna a trovare nuovi spazi in città. La diffusione dei campi all’aperto, compresi quelli destinati al tre contro tre, permette di organizzare attività estive e tornei e contribuisce a mantenere vivo il movimento. “La nascita di tantissimi campi all’aperto ci aiuta a poter fare attività estive, tornei e altro“, osserva Bonaiuto. Resta però una necessità avvertita dalla società: “la nostra speranza è sempre di avere un palazzetto grande per poter ospitare più persone“.

A raccontare la crescita del progetto è anche la presidente Elisabetta Caracò, che definisce il Siracusa Basket una vera e propria famiglia. “Ogni anno si allarga questa famiglia, grazie anche al contributo di tutte le persone che ci sono attorno e che ci danno una grande mano“.

La nuova esperienza della squadra femminile rappresenta per la società un passaggio significativo. “Affrontiamo un campionato difficile sotto tutti i punti di vista con la Serie B femminile“, spiega Caracò, evidenziando però anche la prospettiva che si apre per le giovani atlete: avere una prima squadra di riferimento può offrire alle ragazze un ulteriore percorso di crescita all’interno della società.

Sul piano sportivo, l’obiettivo dichiarato dalla presidente è quello di mantenere i livelli raggiunti e crescere soprattutto nel settore giovanile. In questo quadro si inserisce anche la collaborazione con il Livorno Basket, già al centro del progetto avviato dalla società.

“Dare la possibilità ai nostri atleti di crescere, di formarsi in maniera migliore, di confrontarsi“, è la direzione indicata da Caracò. Il lavoro sta già producendo opportunità per alcuni giovani: tre atleti classe 2011, quindi di 14-15 anni, stanno proseguendo il proprio percorso cestistico fuori dalla Sicilia. Uno è a Livorno e un’altra a Roseto.

La presentazione alla città segna così l’inizio di una stagione nella quale il Siracusa Basket sarà chiamato a misurarsi su due fronti con le prime squadre, senza perdere di vista il progetto più ampio: costruire attraverso il settore giovanile un movimento capace di accompagnare ragazze e ragazzi nel loro percorso sportivo.