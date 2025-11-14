Ultime news

Siracusa, “Basta cancelli. Il mare è di tutti”: protesta del Pci

“Basta Cancelli, vogliamo poter accedere al nostro litorale”. A dirlo è Marco Gambuzza del Partito Comunista Italiano che annuncia: “Domenica mattina posizioneremo uno striscione nel cancello infondo alla traversa Sant’Agostino che da tanti anni rende inaccessibile l’area comunale ed il fantastico litorale che si estende tra la spiaggia Massolivieri e la spiaggia del Minareto, invitiamo le istituzioni tutte a rimuovere cancelli e muri e a valorizzare e rendere accessibile questa fantastica area. Anche per rendere accessibile questa fantastica area abbiamo presentato due osservazioni al PUDM. Inoltre parteciperemo alla marcia La Pillirina è il Mare di Tutti, organizzata da tante associazioni per domenica 16 alle 9:30, ritrovo infondo a via Capo Passero, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Il mare è di tutti”.


