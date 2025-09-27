Siracusa, batteria di fuochi d’artificio trovata all’interno dell’ospedale Umberto I

Una batteria di fuochi d’artificio all’interno dell’ospedale Umberto I di Siracusa. È stata rinvenuta ieri in un’area di passaggio utilizzata dalle ambulanze e frequentata quotidianamente da personale, pazienti e visitatori. A segnalare la presenza anomala è stato un cittadino che, con grande senso civico e senza esitazioni, ha informato un agente in servizio al posto di Polizia dell’ospedale.

L’intervento immediato ha consentito la rimozione in sicurezza del materiale, evitando qualsiasi possibile rischio per le persone presenti.

Non è chiaro come il materiale pirotecnico sia arrivato in una struttura sanitaria, ma la sua presenza, anche se di libera vendita, avrebbe potuto generare conseguenze molto pericolose, soprattutto in un contesto delicato come quello ospedaliero.