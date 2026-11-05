Siracusa, battesimo del mare per studenti del nautico: al Porto con la Guardia costiera

Attualità · oggi

Questa mattina la Capitaneria di porto di Siracusa ha aperto le porte agli studenti delle prime classi dell’istituto nautico “Rizza-Insolera”, rinnovando la tradizione del “battesimo del mare” anche per l’anno scolastico 2026/2027.

Il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, il capitano di vascello Antonio Cacciatore, ha accolto studenti e docenti. Ha detto di essere contento della visita e si è complimentato con i ragazzi per la scuola che hanno scelto. Il nautico di Siracusa li formerà come futuri operatori del mare, in un settore in cui la marineria italiana è tra le migliori al mondo nello shipping internazionale.

Un saluto particolare è arrivato anche da don Claudio Magro e dalla presidente Alessandra Salerno della Stella Maris di Siracusa. Hanno presentato l’associazione come punto di riferimento per i marittimi che fanno scalo nel porto di Siracusa, in collaborazione con il Welfare della gente di mare.

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Gli studenti, più di cento, hanno partecipato con entusiasmo e interesse. Sono saliti a bordo di un’imbarcazione messa a disposizione dal Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Siracusa e hanno fatto un giro nel Porto Grande. Il personale della Guardia costiera li ha accompagnati e ha spiegato loro come funziona la gestione dei porti e la polizia marittima, poi la sicurezza della navigazione e infine la tutela dell’ambiente marino e costiero.

I ragazzi sono stati poi ospiti del rimorchiatore “Santa Panagia” della società concessionaria Rimorchiatori Augusta srl. Lì hanno incontrato il comandante e il direttore di macchina, che hanno illustrato i diversi servizi tecnico-nautici del porto.

La mattinata si è chiusa con l’incontro con l’equipaggio della motovedetta Sar (Search and rescue) CP 323. L’equipaggio ha presentato le caratteristiche dell’imbarcazione e il servizio di soccorso in mare, garantito 24 ore su 24 per tutto l’anno.