Ultime News

Attualità oggi

Siracusa, battesimo del mare per studenti del nautico: al Porto con la Guardia costiera

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
capitaneria sr

Questa mattina la Capitaneria di porto di Siracusa ha aperto le porte agli studenti delle prime classi dell’istituto nautico “Rizza-Insolera”, rinnovando la tradizione del “battesimo del mare” anche per l’anno scolastico 2026/2027.

Il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa, il capitano di vascello Antonio Cacciatore, ha accolto studenti e docenti. Ha detto di essere contento della visita e si è complimentato con i ragazzi per la scuola che hanno scelto. Il nautico di Siracusa li formerà come futuri operatori del mare, in un settore in cui la marineria italiana è tra le migliori al mondo nello shipping internazionale.

Un saluto particolare è arrivato anche da don Claudio Magro e dalla presidente Alessandra Salerno della Stella Maris di Siracusa. Hanno presentato l’associazione come punto di riferimento per i marittimi che fanno scalo nel porto di Siracusa, in collaborazione con il Welfare della gente di mare.

Gli studenti, più di cento, hanno partecipato con entusiasmo e interesse. Sono saliti a bordo di un’imbarcazione messa a disposizione dal Gruppo ormeggiatori e barcaioli di Siracusa e hanno fatto un giro nel Porto Grande. Il personale della Guardia costiera li ha accompagnati e ha spiegato loro come funziona la gestione dei porti e la polizia marittima, poi la sicurezza della navigazione e infine la tutela dell’ambiente marino e costiero.

I ragazzi sono stati poi ospiti del rimorchiatore “Santa Panagia” della società concessionaria Rimorchiatori Augusta srl. Lì hanno incontrato il comandante e il direttore di macchina, che hanno illustrato i diversi servizi tecnico-nautici del porto.

La mattinata si è chiusa con l’incontro con l’equipaggio della motovedetta Sar (Search and rescue) CP 323. L’equipaggio ha presentato le caratteristiche dell’imbarcazione e il servizio di soccorso in mare, garantito 24 ore su 24 per tutto l’anno.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche