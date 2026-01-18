Siracusa battuto di rigore dal Cerignola: decide Gambale, azzurri puniti oltre i meriti

Partita delicata e carica di tensione per il Siracusa di Marco Turati che, al “De Simone”, ospita l’Audace Cerignola di mister Maiuri. Una gara nella quale gli azzurri sono chiamati a fare punti dopo la sconfitta di sette giorni fa a Monopoli e alla vigilia di una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva anche fuori dal campo, con l’udienza del 22 davanti al Tribunale Federale che dovrebbe portare a una penalizzazione di sei punti.

Il contesto è complicato e lo è ancora di più per un Siracusa ridotto all’osso dal mercato in uscita. Le scelte di Turati sono praticamente obbligate: Farroni tra i pali, difesa con Puzone, Sapola, Pacciardi (rientrante dalla squalifica) e Cancellieri; a centrocampo Limonelli, Gudelevicius e Candiano, con Frisenna recuperato soltanto per la panchina insieme agli under Barcio e Chiara. In avanti Di Paolo a destra, Valente a sinistra e Contini unica punta.

Il Cerignola risponde con il consueto 3-5-2: Iliev in porta, Todisco, Martinelli e Ligi in difesa; Moreso, Cretella, Parlato, Vitale e Russo a centrocampo, D’Orazio e Gambale in avanti.

Avvio prudente da entrambe le parti. Il primo squillo è del Siracusa al 6’, con una bella percussione di Limonelli che serve Contini: la conclusione viene deviata in corner. Al 14’ si vede il Cerignola con D’Orazio, che da posizione defilata calcia a lato. La gara procede a ritmi bassi, con poche accelerazioni.

Al 23’ Candiano prova la conclusione dalla distanza sugli sviluppi di un corner, senza fortuna. Un minuto dopo è Di Paolo ad avere una buona chance, ma Iliev in uscita bassa è reattivo e devia in angolo. Al 24’ altra occasione per gli azzurri: combinazione sulla sinistra tra Valente e Limonelli, palla in mezzo per Gudelevicius che calcia di sinistro, trovando però un grande intervento del portiere ospite.

Al 29’ primo cartellino giallo del match per Vitale. Al 43’ Farroni è attento su un destro insidioso di Parlato. Il primo tempo si chiude senza recupero sullo 0-0, con grande equilibrio e poche concessioni.

Stessi ventidue in campo a inizio secondo tempo. Il Siracusa parte meglio e colleziona subito due corner: sul secondo Valente, da ottima posizione, cicca il pallone sprecando una chance importante.

Al 57’ bella azione personale di Puzone che conclude di testa, trovando ancora Iliev attento. Al 62’ l’occasione più grande per gli azzurri: cross di Di Paolo, il portiere smanaccia, Limonelli calcia a botta sicura ma Todisco salva sulla linea. Sul corner successivo è ancora Puzone a sfiorare il gol di testa.

Il Cerignola si rende pericoloso solo al 68’ con D’Orazio in ripartenza, ma il tiro è impreciso. Turati muove la panchina al 71’, inserendo Frisenna per Gudelevicius. Al 75’ l’allenatore azzurro si gioca la carta dell’Fvs per una presunta manata su Pacciardi, ma dopo la revisione l’arbitro lascia correre.

L’episodio che decide la gara arriva all’82’: Sapola perde un tempo di gioco in area e tocca Vitale. Il direttore di gara assegna il rigore, confermato dopo revisione al Fvs. Dal dischetto Gambale spiazza Farroni e firma lo 0-1.

Nel finale Turati tenta il tutto per tutto inserendo Arditi, all’esordio in maglia azzurra, e Zanini. Al 90’ il Siracusa va a un passo dal pari: colpo di testa di Frisenna, ma Iliev compie un autentico miracolo deviando in corner. Nei sei minuti di recupero gli azzurri ci provano anche con Farroni in area, reclamando un fallo di mano, ma non c’è più possibilità di ricorrere al Fvs.

Il triplice fischio sancisce una sconfitta immeritata per quanto visto in campo, che pesa ancora di più alla luce della classifica, dei prossimi impegni complicati e della penalizzazione ormai imminente.