Siracusa, Benemerenza a Francesca Albanese. Scimonelli attacca: “senza tifoseria, il Pd ritira la proposta, era solo propaganda”

“Il ritiro del punto relativo alla benemerenza a Francesca Albanese non è un atto di responsabilità politica, ma la diretta conseguenza della decisione del presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, di imporre la discussione a “porte chiuse”. Con questa scelta corretta e legittima, il Consiglio ha potuto sottrarsi al clima da curva da stadio che il Partito Democratico aveva preparato per trasformare l’aula in una piazza. Era evidente che al Pd non interessasse il merito della questione, ma solo il clamore mediatico che una tifoseria rumorosa e strumentalizzata avrebbe potuto garantire”. A parlare è il capogruppo di Insieme al Consiglio comunale, Ivan Scimonelli, dopo la richiesta – accolta – del Pd di non trattare il punto posto all’ordine del giorno della seduta del 16 settembre avente ad oggetto “Atto di indirizzo per avvio procedura di Civica Benemerenza a Francesca Albanese”.

“È bastato togliere la platea esterna, necessaria al PD per alimentare lo scontro, perché la proposta venisse ritirata. La verità è che senza quel sostegno “da fuori”, non c’erano né gli argomenti né la forza per reggere un confronto serio e istituzionale – dice -. La civica benemerenza non è un vessillo da agitare per accendere i riflettori né un pretesto per alimentare divisioni. È un riconoscimento che deve rappresentare valori universali: equilibrio, dialogo, rispetto delle differenze. Invece, la figura di Francesca Albanese è divisiva e inadeguata a rappresentare l’intera comunità siracusana. Non a caso, persino Carlo Calenda, leader politico del sindaco di Siracusa Francesco Italia, in un’intervista del 18 luglio 2025 (Agenzia Vista, Roma) ha dichiarato: “Io non ho una grande stima di Francesca Albanese, le ho visto negare cose che mi sembrano evidenti, come gli stupri di Hamas”. Un giudizio netto che conferma quanto fosse inopportuno legare il nome della nostra città a una figura così divisiva. Siracusa non merita di essere teatro di spettacoli politici che servono solo a garantire visibilità di partito. La nostra città ha bisogno di un Consiglio che lavori per i quartieri, per i servizi, per la sicurezza e per lo sviluppo. Su questi temi, e solo su questi, ribadisco la mia disponibilità a collaborare con tutti, anche con il Partito Democratico, purché si scelga finalmente di mettere al centro i cittadini e non la propaganda”.