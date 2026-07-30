Siracusa, biblioteca centrale. Cavallaro: “dotarla di wi fi, ripristinare l’ascensore”

Attualità · intervenire subito

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, questa mattina ha effettuato un sopralluogo alla Biblioteca Centrale di Siracusa per verificare personalmente le condizioni della struttura e confrontarmi con il personale.

“Ho trovato una biblioteca ricca di storia, di cultura e di professionalità, ma costretta a convivere con criticità che non possono più essere ignorate – racconta – Per questo ho chiesto agli uffici comunali di intervenire con la massima urgenza per ripristinare l’ascensore, fermo ormai da troppo tempo. Un servizio essenziale sia per gli utenti sia per il personale e indispensabile per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità. Il mancato funzionamento dell’impianto, inoltre, sta producendo un’altra conseguenza molto grave: molte scuole hanno di fatto rinunciato a frequentare la Biblioteca Centrale, poiché non è possibile garantire la piena partecipazione degli studenti con disabilità. È una perdita enorme per l’intera comunità. Ho inoltre chiesto che la Biblioteca venga finalmente dotata di una rete Wi-Fi, oggi indispensabile in qualsiasi moderna struttura dedicata allo studio, alla ricerca e alla consultazione”.

Nei prossimi giorni chiederà che la Commissione consiliare Cultura venga convocata direttamente nella Biblioteca Centrale, affinché tutti i consiglieri comunali possano prendere diretta conoscenza delle potenzialità della struttura e delle criticità ancora irrisolte, ascoltando anche il personale che ogni giorno garantisce un servizio prezioso alla città.

“Durante il sopralluogo ho potuto constatare anche la persistente chiusura del piano terra – aggiunge – dove è custodita una parte del prezioso patrimonio librario storico, in attesa degli interventi di sanificazione, e il sostanziale inutilizzo del quarto e del quinto piano, spazi che potrebbero invece essere destinati a sale studio, convegni, presentazioni di libri e attività culturali”.

Cavallaro rivolge infine un appello a tutti gli uomini e alle donne di cultura, agli insegnanti, agli studiosi, agli scrittori, alle associazioni culturali e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Siracusa, al di là di ogni appartenenza politica.

“La Biblioteca Centrale è un patrimonio della città e va difesa insieme. Proprio per questo ritengo che l’Amministrazione debba abbandonare definitivamente l’idea di alienare questo immobile. Sarebbe un grave errore vendere la sede storica senza avere prima realizzato una nuova biblioteca centrale capace di sostituirla. Smembrare il patrimonio librario, distribuendo libri e servizi in sedi diverse, non servirebbe a nessuno e priverebbe Siracusa di uno dei suoi principali presìdi culturali – conclude -. Se davvero crediamo nella candidatura di Siracusa a Capitale italiana della Cultura 2033, è questo il momento di investire nei nostri luoghi della cultura. Nel 2033 non verranno valutati soltanto il nostro glorioso passato e il patrimonio archeologico che abbiamo ereditato, ma anche ciò che saremo stati capaci di fare oggi per valorizzare e rafforzare le istituzioni culturali della città. La Biblioteca Centrale deve diventare uno dei simboli di questa rinascita, non una struttura da ridimensionare o disperdere”.