Siracusa, bilancio 2026: gli emendamenti approvati di Grande Sicilia

Il Gruppo Consiliare Grande Sicilia di Siracusa ha ottenuto l’approvazione di numerosi emendamenti al Bilancio 2026, finalizzati al miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini. “Un risultato che testimonia la compattezza e la coerenza del Gruppo, impegnato in un’azione politica e amministrativa a 360 gradi per la città di Siracusa e per le sue frazioni. – si legge in una nota stampa – Un obiettivo raggiunto grazie anche alla disponibilità al confronto e all’ascolto dimostrata dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nell’interesse esclusivo della città e della sua comunità.”

Gli emendamenti accolti si traducono in interventi mirati e tangibili, capaci di incidere positivamente su diversi ambiti strategici dello sviluppo urbano e sociale:

● La promozione e la valorizzazione di eventi, anche nelle frazioni, che rafforzino il legame con le tradizioni, l’identità del territorio e la comunità locale;

● La messa in sicurezza di piazze e parchi giochi, l’acquisto e l’installazione di panchine e cestini in alcuni viali principali della città, al fine di rendere gli spazi urbani più fruibili anche da anziani e bambini;

● L’asfalto e l’illuminazione di strade e rotatorie che rendano la viabilità più fluida in nodi importanti dei quartieri, anche fuori dal centro;

● Interventi di efficientamento degli istituti scolastici;

● La manutenzione e il decoro del cimitero comunale, nonché la valorizzazione della sua parte monumentale;

● La realizzazione di un parchetto inclusivo, di un campetto sportivo polivalente;

● Illuminazione e feste di quartiere, quali strumenti di inclusione, aggregazione e rafforzamento del senso di comunità.

● Impegno nel sociale con programmi e progetti per la tutela dei minori e delle famiglie più fragili, quali, tra gli altri, l’affidamento familiare.

(Tra gli altri: sistemazione via Monviso,via Monte Antelao e via Monte Rosa, strade interne zona Arenella. Emendamento al bilancio 50 mila euro per il rifacimento di un tratto di via Monte Frasca. Emendamento al bilancio 40 mila euro per acquisto ed installazione panchine e cestini su corso Umberto, corso Gelone, Viale Tunisi. Spesa corrente 32 mila euro per eventi estivi in zona Arenella).

I consiglieri comunali, Luciano Aloschi, Sergio Bonafede, Luigi Cavarra, Alessandro Di Mauro, Martina Gallitto, Salvatore Ortisi, guidati dalla capogruppo Giovanna Porto, nel dichiararsi estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, ribadiscono il loro impegno concreto per rendere Siracusa più vivibile e vicina alle esigenze di tutti i suoi abitanti.

Il Gruppo Consiliare Grande Sicilia esprime inoltre un sentito ringraziamento all’onorevole Giuseppe Carta, presidente della IV Commissione legislativa “Ambiente, Territorio e Mobilità”, per aver veicolato nella Legge Finanziaria regionale importanti risorse a favore della città di Siracusa. In particolare, è stato destinato un finanziamento di 1 milione di euro per Ortigia, da utilizzare per la sistemazione dei monumenti, delle strade e per il potenziamento dei servizi ai cittadini, nonché 1,5 milioni di euro per l’efficientamento dell’area AERCA, recentemente dotata di maggiore autonomia decisionale e di maggiore rapidità di intervento.

Tali fondi, saranno destinati con ulteriore atto insieme alla coalizione di maggioranza che sostiene il Sindaco Italia, nel rispetto delle priorità individuate per lo sviluppo e la tutela oltre la promozione del territorio del capoluogo.