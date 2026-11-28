Politica · Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato l’emendamento presentato da sedici consiglieri alla variazione di bilancio 2026-2028, destinando 339.500 euro a interventi per la città. La proposta è stata sottoscritta dai rappresentanti dei gruppi di opposizione e dai consiglieri che avevano sostenuto la mozione di sfiducia.

L’obiettivo, spiegano i firmatari in un comunicato sottoscritto dai gruppi consiliari del Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lista civica Insieme, oltre ai consiglieri del gruppo misto Andrea Buccheri, Daniela Rabbito e Simone Ricupero, è utilizzare risorse che altrimenti sarebbero rimaste inutilizzate fino alla fine dell’anno, indirizzandole verso interventi concreti senza ricorrere a nuove tasse o determinare ulteriori costi per i cittadini.

La priorità individuata è quella dei parchi pubblici, ai quali sarà destinata la quota più consistente delle somme. Una scelta che, secondo i consiglieri, vuole dare seguito alla deliberazione dell’11 novembre dedicata proprio alle aree verdi.

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“Abbiamo voluto che non restasse sulla carta. I parchi sono il cuore dei quartieri: lì giocano i bambini, si incontrano gli anziani, le famiglie passano il tempo libero. Per troppo tempo sono stati lasciati al degrado, con erba alta, giochi rotti e aree chiuse. Oggi diciamo basta: le parole del Consiglio diventano fatti, con le risorse per realizzarle”, dichiarano.

L’emendamento, aggiungono, rappresenta una scelta politica e non un semplice passaggio tecnico. “Abbiamo aperto il bilancio capitolo per capitolo e abbiamo trovato centinaia di migliaia di euro destinati a restare inutilizzati, mentre nei quartieri i cittadini aspettano risposte da mesi. Non potevamo accettarlo. Un bilancio che lascia i soldi fermi mentre la città chiede interventi non è prudenza: è un’occasione persa“.

Tra le priorità indicate figurano anche le periferie e le zone balneari, il verde pubblico, il decoro urbano, la sicurezza e la legalità. I firmatari rivendicano il ruolo del Consiglio comunale nell’indirizzo delle scelte amministrative e sottolineano l’unità raggiunta su questi temi.

“Il Consiglio comunale non è un passacarte e non si limita a ratificare decisioni prese altrove. Abbiamo esercitato fino in fondo il nostro ruolo di indirizzo, mettendo al centro le periferie e le zone balneari, i parchi e il verde pubblico, il decoro, la sicurezza e la legalità. Sono le priorità che i cittadini ci chiedono ogni giorno. Su queste priorità sedici consiglieri hanno trovato l’unità, perché quando si parla di Siracusa vengono prima i cittadini delle appartenenze“.

Adesso, secondo i gruppi di opposizione, la fase successiva dovrà essere quella dell’attuazione degli interventi. L’appello è rivolto all’Amministrazione e agli uffici affinché avviino subito le procedure e le somme vengano impegnate entro il 31 dicembre.

“Adesso nessuno ha più alibi – concludono -. Le risorse ci sono e sono state votate. Chiediamo all’Amministrazione e agli uffici di avviare subito gli affidamenti, perché ogni euro sia impegnato entro il 31 dicembre e non torni a dormire tra le economie di bilancio. Vigileremo giorno per giorno: i cittadini devono vedere i risultati nei loro quartieri, non leggerli in una delibera“.