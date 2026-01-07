Siracusa, bilancio di Previsione 2026: approvato emendamento per il “P. Orsi”

Un segnale concreto di attenzione verso le scuole della città arriva dal Bilancio di Previsione 2026 del Comune di Siracusa.

È stato infatti accolto un emendamento che prevede un incremento di finanziamento pari a 50.000 euro destinato alla manutenzione straordinaria dell’Istituto Comprensivo “P. Orsi”.

L’intervento consentirà la sostituzione e la riparazione delle tapparelle e dei sistemi oscuranti e del ripristino degli alloggiamenti e dell’adeguamento dei meccanismi di apertura e chiusura.

Un’azione necessaria e non più rinviabile, resa urgente dalle ripetute segnalazioni pervenute, nonché dai numerosi sopralluoghi tecnici effettuati dai Settori comunali competenti in materia di edilizia scolastica.

“Questo emendamento nasce dall’ascolto diretto della comunità scolastica e da un lavoro di verifica puntuale sullo stato dell’edificio – dichiara Ivan Scimonelli, capogruppo consiliare di Insieme – parliamo di un intervento essenziale, non rinviabile, perché una scuola al buio è il simbolo di un problema che la politica ha il dovere di affrontare e risolvere. Investire sulla manutenzione scolastica significa garantire dignità, sicurezza e qualità dell’offerta educativa.

In chiusura, ringrazio i consiglieri comunali che hanno votato favorevolmente l’emendamento, dimostrando sensibilità istituzionale e attenzione concreta verso le esigenze delle scuole cittadine.

Quando il Consiglio lavora con spirito di responsabilità – conclude – il bilancio diventa uno strumento utile, capace di migliorare davvero la vita quotidiana della comunità”.