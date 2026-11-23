Politica · Forza Italia

Il 17 novembre la Ragioneria Generale del Comune di Siracusa ha trasmesso alla Giunta municipale la proposta di bilancio e del DUP. Allo stato attuale, però, la Giunta risulta essere incompleta, perché non sono state ancora assegnate le deleghe. Tra l’approvazione in Giunta, di cui ancora non si conosce la data, e l’emissione del parere dei Revisori dei Conti, trascorreranno ulteriori giorni. È quanto evidenzia il capogruppo di Forza Italia, Damiano De Simone, a nome di tutto il gruppo consiliare, certo di manifestare un sentimento che riguarda tutti, indipendentemente dagli schieramenti politici in Consiglio.

“In questo quadro – afferma De Simone – noi consiglieri comunali dovremmo prima analizzare e studiare il provvedimento in V Commissione e, contestualmente, produrre gli emendamenti che ogni gruppo consiliare e ogni consigliere comunale ha diritto di sottoporre all’esame del Consiglio comunale in sede di trattazione. Con queste tempistiche, tutto questo rischia di essere compresso in pochi giorni. Considerata questa breve analisi circa le tempistiche dovute all’iter procedurale confidiamo in un atto di responsabilità da parte del Sindaco di Siracusa, che sollecitiamo ai fini di riabilitare la Giunta attraverso l’attribuzione delle deleghe”.

Contestualmente, De Simone chiede al presidente del Consiglio comunale di tenere conto delle tempistiche molto ristrette, affinché si dia ai consiglieri comunali la possibilità di svolgere il proprio compito in tempi agevoli, che non per forza devono concludersi negli ultimi giorni di fine anno. “Ritengo sia opportuno sottolineare come la prassi di sottoporre i provvedimenti al Consiglio a ridosso delle scadenze, ricorrendo sistematicamente a procedure d’urgenza e all’immediata esecutività, impedisca di fatto quanto auspicato dal Sindaco in aula: un’adeguata verifica e un controllo puntuale degli atti attraverso l’iter ordinario – aggiunge De Simone -. Non si può chiedere al Consiglio di esercitare pienamente la sua funzione di controllo e, allo stesso tempo, metterlo nelle condizioni di non poterlo fare”.

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“Il bilancio non è un atto di parte, è l’atto più importante per la città. Non può essere ostaggio di tatticismi politici né subire disfunzioni amministrative – conclude De Simone –. La città e i cittadini, non possono pagare il prezzo di ritardi e incertezze. Il nostro dovere, tutti insieme, maggioranza e opposizione, è garantire a Siracusa un percorso ordinato, trasparente e rispettoso del ruolo del Consiglio comunale che si esplica, per l’appunto, principalmente nel bilancio comunale”.