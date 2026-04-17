Siracusa, bimba che non vuole lasciare la famiglia affidataria: interrogazione parlamentare di Davide Faraone

“Ho depositato un’interrogazione parlamentare urgente rivolta ai Ministri della Giustizia e della Salute in merito alla drammatica vicenda che sta colpendo la città di Siracusa, in cui una bimba di sette anni sta manifestando, con tutta la sua forza, la volontà di non lasciare la famiglia a cui è stata affidata circa 4 anni fa, per essere trasferita, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Catania, presso una così detta “famiglia ponte” che favorisca il ricongiungimento con la madre biologica, rintracciata dopo diversi anni”. Lo afferma l’on. Davide Faraone, vice presidente nazionale di Italia Viva.

“Ho chiesto in particolare di effettuare tutte le verifiche necessarie per garantire la tutela della minore, anche attraverso una sospensione ed una successiva modifica del provvedimento di attuazione del trasferimento e di valutare le conseguenze di quanto accaduto nei giorni scorsi, giorni in cui la piccola ha dovuto affrontare lo stress dei tentativi di trasferimento a cui ha reagito barricandosi in auto. Credo che sia fondamentale comprendere se è veramente ammissibile violare “il supremo interesse del minore” ed il suo diritto alla continuità affettiva con provvedimenti repentini e definitivi.”

Faraone nella propria interrogazione ricostruisce come dopo un periodo di permanenza in casa famiglia, da cui sarebbe emerso che la minore, allora di soli 3 anni, era stata sottoposta a grossi traumi che avevano scatenato in lei numerose paure, nello stesso anno, il Tribunale per i minorenni di Catania aveva disposto l’affidamento ad una coppia di coniugi regolarmente inseriti nelle liste per l’adozione, al fine di assicurare alla minore la stabilità dei legami con successivo affidamento preadottivo.

“Il grido di questa bambina – prosegue l’esponente di Italia Viva –, che gli esperti hanno sempre descritto come dotata di intelligenza sottile, non può essere ignorato, così come non può essere ignorato il suo desiderio, del tutto legittimo, indipendentemente dal ricongiungimento con la madre biologica, di mantenere nella sua vita anche coloro che per anni hanno rappresentato il suo unico punto di riferimento affettivo e genitoriale e grazie ai quali ha ritrovato la serenità che la vita le aveva tolto. L’obiettivo dovrebbe essere quello di tutelare i minori, non di creare altri traumi, rendendo per altro “nemiche”, agli occhi dei piccoli, le figure di operatori e forze dell’ordine che devono attuare i provvedimenti emanati e che invece lavorano incessantemente per essere figure di riferimento e sicurezza. Per questo ho anche chiesto di adottare iniziative normative o di indirizzo affinché, nei casi di affido prolungato, venga data la giusta attenzione alla stabilità affettiva del minore e al principio di continuità relazionale, limitando e mitigando interventi che possano essere vissuti dai minori come ulteriori distacchi traumatici”.