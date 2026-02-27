Siracusa, bimbo di 5 anni lotta contro la leucemia: il grazie del papà e l’appello per continuare ad aiutare Sebastiano

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi per mio figlio”. Con queste parole Silvio, papà del piccolo Sebastiano, ha voluto esprimere riconoscenza a chi, nelle ultime settimane, ha dimostrato vicinanza e solidarietà alla sua famiglia.

Sebastiano ha appena cinque anni e sta affrontando una battaglia durissima: gli è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta (LLA) di tipo B. Un percorso complesso fatto di ricoveri, terapie e cicli di chemioterapia che coinvolge non solo il bambino, ma tutta la famiglia.

Accanto al peso emotivo si aggiungono infatti anche le difficoltà economiche. I continui spostamenti tra diverse città, le cure e le spese mediche stanno mettendo a dura prova mamma Marika e papà Silvio.

Per questo i genitori hanno deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di sostenere i costi legati alle cure e garantire a Sebastiano tutta l’assistenza necessaria. La solidarietà non è mancata e una cifra significativa è già stata raccolta, ma non è ancora sufficiente.

L’appello della famiglia è chiaro: continuare ad aiutare Sebastiano. Una richiesta che si trasforma in una vera e propria chiamata alla solidarietà, per offrire un sostegno concreto a un bambino e ai suoi genitori in uno dei momenti più difficili della loro vita.

La raccolta fondi è attiva su GoFundMe al link

https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-seby-e-la-sua-famiglia?attribution_id=sl:159880b7-2511-4f76-873c-b05894a3409b&lang=it_IT&ts=1769300103&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=copy_link