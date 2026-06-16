Siracusa, bimbo di 9 mesi ustionato dal caffè caldo: trasferito in elisoccorso a Catania

Momenti di apprensione per una famiglia di Floridia. Un bambino di appena 9 mesi è stato ricoverato nelle scorse ore al Centro ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo aver riportato ustioni causate dal contatto con un liquido caldo, presumibilmente caffè.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso nella struttura etnea, dove è stato affidato alle cure degli specialisti e sottoposto a trattamento in regime di terapia semi intensiva.

Secondo le prime informazioni, il bambino ha riportato ustioni di primo e secondo grado che interessano una superficie corporea inferiore al 10%. Nonostante l’estensione limitata delle lesioni, i medici hanno ritenuto opportuno il ricovero in un reparto specializzato, soprattutto in considerazione della tenera età del paziente.

Fortunatamente, le condizioni del bambino non sarebbero gravi.