Siracusa, blitz della Polizia ambientale in un appartamento: sequestrati numerosi gatti

Cronaca · L'intervento

Dopo anni di segnalazioni e richieste di intervento, una situazione che aveva creato preoccupazione tra i residenti di un condominio situato nei pressi di via Algeri, sembra essere arrivata a una svolta. Negli ultimi giorni il Nucleo di Polizia ambientale di Siracusa è intervenuto nell’appartamento dove da tempo venivano custoditi numerosi gatti, procedendo al sequestro degli animali. Una volta entrati all’interno dell’immobile, gli agenti avrebbero riscontrato condizioni igienico sanitarie precarie.

Alla luce della situazione riscontrata alcuni dei felini, che secondo quanto appreso non si trovavano in condizioni ottimali, sono stati affidati a una clinica veterinaria per ricevere le cure necessarie e successivamente affidati al rifugio “Snoopy”. Il proprietario dell’immobile è stato invece sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e trasferito in una struttura specializzata per le cure del caso.

A raccontare l’esito dell’intervento è ora una residente del condominio che ha inviato una mail di ringraziamento alla Polizia ambientale per il servizio svolto.

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Una lettera nella quale la donna ricorda come la situazione fosse stata segnalata più volte nel corso degli anni e come, nonostante le diverse richieste di aiuto, non si fosse arrivati a una soluzione definitiva.

“Per anni e anni abbiamo vissuto nell’indifferenza generale di tutte le istituzioni e dell’amministrazione comunale”, scrive la donna. Poi il ringraziamento per l’intervento degli ultimi giorni rivolto al comandante del nucleo ambientale, il commissario Enrico Brancati. “Il suo intervento insieme alla sua squadra ha cambiato le cose in modo definitivo”.

La residente sottolinea in particolare la disponibilità e l’efficienza dimostrate dagli operatori intervenuti, definendo il loro lavoro “esemplare sotto ogni punto di vista”.

“Grazie per aver ascoltato il nostro grido d’aiuto e per aver restituito dignità e sicurezza al nostro palazzo”, scrive ancora la donna nella sua lettera di ringraziamento.

L’operazione ha quindi riguardato contemporaneamente la tutela degli animali e le condizioni igienico-sanitarie e di vivibilità del condominio, mettendo fine a una vicenda che, secondo il racconto della residente, aveva provocato preoccupazione e disagio per lungo tempo.