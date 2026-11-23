Cronaca · Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha notificato a undici supporter della squadra del Cassibile altrettanti provvedimenti di Daspo che terranno dieci di loro lontani dagli impianti sportivi per un periodo di tempo che va da due a un anno. Per un altro ultras, autore di fatti più gravi, il divieto di assistere alle manifestazioni sportive è di cinque anni più l’obbligo di firma. Al termine della gara tra la squadra di Cassibile e il Pro Ragusa, valevole per il campionato di Promozione, girone D, al fine di contestare la squadra ospite, i tifosi locali impedivano per due ore al pullman della squadra ospite di lasciare l’impianto sportivo.

Tale situazione ha determinato un intervento di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri impegnato in altri servizi, compreso il controllo del territorio. Riportata la calma e allontanati i tifosi, il mezzo della società sportiva di Ragusa ha potuto lasciare lo stadio. Tale intollerabile comportamento ha impegnato la Digos di Siracusa nell’individuazione dei tifosi più facinorosi che sono stati identificati e segnalati alla Divisione di Polizia Anticrimine della Questura che ha predisposto undici daspo sportivi nei confronti di altrettanti ultras che, a vario titolo, hanno partecipato ai fatti suindicati.

Appare necessario ricordare, ancora una volta, che episodi violenti o disordini di qualsivoglia natura, perpetrati nell’ambito di manifestazioni sportive, non sono tollerabili e che, come avvenuto in altre occasioni e in questa, ogni intemperanza sarà punita con il massimo rigore.