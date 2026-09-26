Siracusa, bollette Aretusacque: “deposito cauzionale inopportuno e ingiustificato”

Attualità · Servizio idrico

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Alessandro Acquaviva (Forum Provinciale per l’acqua pubblica) e Alfio La Rosa (Presidente provinciale Federconsumatori) in merito alle ultime comunicazioni di Aretusacque sulle bollette.

“Aretusacque ha annunciato l’invio della prima fattura relativa alla nuova gestione del servizio idrico integrato agli utenti di Siracusa, richiedendo contestualmente il versamento del deposito cauzionale a tutela di eventuali morosità future. Secondo le stime condotte dal Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, tale richiesta comporta una spesa aggiuntiva mediamente di 300 euro a famiglia.

​Riteniamo questa misura del tutto inopportuna e gravosa per la cittadinanza, già fortemente provata da un contesto socio-economico critico e dai continui rincari, a partire da quelli legati al caro carburante.

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​La richiesta appare ancora più irrispettosa se rapportata ai pesanti disservizi che hanno caratterizzato i primi mesi della nuova gestione: un avvio critico che ha causato situazioni al limite dell’emergenza sanitaria per numerosi cittadini, in particolare persone anziane e con disabilità, oltre a ingenti perdite economiche per gli operatori del settore turistico e commerciale.

​Oltre all’impatto economico immediato sugli utenti, il Forum rileva con preoccupazione la grave carenza di informazione e trasparenza in merito alla programmazione e all’organizzazione societaria della gestione del servizio.

È facile per un gestore pretendere il pagamento imminente di una cauzione; è invece ben più difficile dimostrare l’etica di tale pretesa alla luce delle sistematiche mancate risposte fornite finora alla cittadinanza in termini di trasparenza.

​Per queste ragioni, il Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica chiede ad Aretusacque e agli enti istituzionali preposti l’immediato annullamento della richiesta del deposito cauzionale in bolletta; l’applicazione di riduzioni tariffarie e conguagli in favore degli utenti e delle attività che hanno subito disagi e perdite a causa delle interruzioni del servizio; la pubblicazione del piano di interventi e lavori sulla rete, rendendo noti cronoprogrammi, investimenti e soluzioni definitive per le criticità idriche del territorio; la pubblicazione integrale delle delibere degli organi statutari del gestore, a garanzia del diritto alla trasparenza e al controllo pubblico da parte della comunità.