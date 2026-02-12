Siracusa, bollette sospese per il ciclone Harry: Siam chiarisce: “solo per immobili danneggiati o sgomberati”

“La misura prevista dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per aiutare le popolazioni colpite dal ciclone Harry, riguarda esclusivamente le “abitazioni o sedi produttive distrutte in tutto o in parte, ovvero sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dei suddetti eventi” catastrofici. Pertanto, solo chi si è visto ufficialmente riconoscere e certificare, dalle autorità competenti, un danno alla propria abitazione o alla propria attività, ha diritto ad accedere a questa misura di solidarietà”. In merito alle notizie comparse su molte testate e relative alla recente delibera emanata dall’Arera sulla sospensione per sei mesi del pagamento delle bollette emesse o da emettere “con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026”, Siam ritiene doveroso fare una precisazione, così da fare chiarezza ed evitare equivoci e fraintendimenti con l’utenza.

Gli aventi diritto possono accedervi presentando richiesta a Siam entro il 30 aprile 2026, compilando e consegnando l’apposito modulo, scaricabile direttamente dal sito www.siamspa.it (basta cliccare sul pulsante arancione “Ciclone Harry” in alto a destra per essere indirizzati alla pagina di download) oppure disponibile allo sportello utenti.