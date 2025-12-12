Siracusa, bomba carta contro la pasticceria Brancato: i messaggi di solidarietà

Siracusa è scossa dall’intimidazione alla pasticceria Brancato di Grottasanta dove, nella notte, è esplosa una bomba carta. Si moltiplicano i messaggi di solidarietà dal mondo della politica e del sociale.

“È inaccettabile che ancora, nel 2025, dobbiamo parlare a Siracusa di atti intimidatori che attaccano il commercio, colpendo attività storiche e intrise di impegno sociale, come la pasticceria Brancato, che unisce il proprio nome alla cucina del nostro territorio da oltre quarant’anni”. Così Michele Mangiafico, leader del movimento politico Civico 4: “Se per qualità della vita la nostra provincia è al penultimo posto in Italia – dice Mangiafico – l’altra faccia della medaglia è proprio l’indice di criminalità, secondo l’ultimo rapporto per il 2025: quarta per numero di estorsioni nella nostra penisola, ventisettesima nella graduatoria complessiva”.

La comunità umana e politica di “Civico 4” si stringe attorno alla famiglia Brancato, cui attesta solidarietà, e chiede alle istituzioni uno sforzo maggiore: più vigilanza nei quartieri, impegni concreti sui fronti della pubblica illuminazione e della videosorveglianza, sostegni per chi denuncia e per chi subisce atti intimidatori.

“L’economia che nasce dal lavoro onesto e dalla pulizia morale va salvaguardata”, conclude Mangiafico.

“Esprimo solidarietà nei confronti della famiglia Brancato, vittima di un vile atto intimidatorio che non riuscirà a scalfire il valore del lavoro profuso in questi anni – Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino -. Brancato ha una storia di sacrifici e successi che gli hanno permesso di essere un punto di riferimento per l’enogastronomia del territorio e di portare in alto il nome della città di Siracusa e non solo. A loro voglio dire di essere forti e di andare avanti, con più determinazione, per portare avanti un percorso di identità ed eccellenza”.