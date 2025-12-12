Siracusa, bomba carta davanti alla pasticceria Brancato: l’esplosione nel cuore della notte

Un ordigno rudimentale è esploso questa notte nel quartiere Grottasanta. La bomba carta che ha rotto la quiete dei residenti era stata piazzata davanti alla pasticceria Brancato e a causa della deflagrazione, la saracinesca e la vetrina del negozio sono state danneggiate.

Sul posto, per i rilievi di ritro, gli agenti della Polizia di Stato, che hanno hanno già avviato le indagini e ascoltato i titolari dell’attività commerciale. Acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire la dinamica dei fatti.