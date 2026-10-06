Siracusa, bonifica alla casa del Pellegrino. Obiettivo: chiudere controversia entro l’anno

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Si apre una nuova fase per la Casa del Pellegrino di Siracusa, da anni al centro di un contenzioso tra il Comune e il Santuario della Madonna delle Lacrime e, nel frattempo, progressivamente finita nel degrado. Questa mattina è stato effettuato l’accesso alla struttura per una prima verifica dello stato dei luoghi, passaggio propedeutico all’avvio della bonifica e degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’immobile.

Presenti Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e Vigili del fuoco, assieme ai tecnici del Comune, ai legali del Comune e del Santuario e al capo di gabinetto di Palazzo Vermexio Giuseppe Gibilisco. L’intervento era stato definito nei giorni scorsi dopo il confronto avviato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e il successivo tavolo tecnico in Questura. L’obiettivo immediato è verificare le condizioni interne, procedere alla bonifica degli ambienti e impedire nuovi accessi abusivi.

Negli ultimi anni, infatti, la struttura è stata interessata da occupazioni abusive, vandalismi, furti e incendi, diventando anche un rifugio di fortuna per persone senza dimora. Nei giorni scorsi erano già stati nuovamente chiusi alcuni accessi e svolti sopralluoghi preliminari in vista dell’intervento di oggi. Ma la novità più significativa riguarda il futuro dell’immobile. Parallelamente alla messa in sicurezza, infatti, Comune e Santuario stanno proseguendo il confronto per arrivare a una soluzione definitiva della controversia.

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Sul tavolo ci sarebbero attualmente due diverse ipotesi, entrambe considerate soddisfacenti e al vaglio delle parti. Prefetto e Questore avrebbero sollecitato una definizione della vicenda in tempi brevi, prevedendo una serie di appuntamenti per verificare progressivamente lo stato della trattativa. L’auspicio è quello di raggiungere un’intesa entro la fine dell’anno, chiudendo una vicenda che si trascina ormai da diversi anni e creando le condizioni per restituire una funzione all’immobile.

La Casa del Pellegrino è di proprietà del Comune e nel 1997 venne concessa in comodato gratuito per cinquant’anni al Santuario della Madonna delle Lacrime. Nel 2020 Palazzo Vermexio avviò la procedura per la revoca del comodato, contestando modalità di utilizzo e gestione dell’immobile. Ne nacque un lungo contenzioso amministrativo: dopo una prima decisione favorevole al Comune, nel 2024 il Consiglio di giustizia amministrativa riformò il pronunciamento riconoscendo le ragioni del Santuario e il ripristino della disponibilità del bene nell’ambito del comodato.

La pronuncia giudiziaria, tuttavia, non aveva risolto sul piano pratico il futuro della struttura. Da qui il confronto avviato negli ultimi mesi per individuare una soluzione condivisa, adesso accompagnato dall’intervento di Prefettura e Questura. “La giornata di oggi rappresenta quindi un primo passaggio concreto su due binari paralleli – sottolinea Gibilisco -: bonificare e mettere in sicurezza subito l’immobile e, contemporaneamente, provare a chiudere entro pochi mesi la controversia tra Comune e Santuario. Solo dopo la definizione dell’accordo sarà possibile delineare con certezza il futuro utilizzo della struttura e provare a restituire alla città un edificio che da troppo tempo versa in condizioni di abbandono”.