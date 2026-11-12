Siracusa, Bordone (GS) a Fdi: “venite al tavolo di sabato, riorganizziamo il centrodestra”

Politica · GRande Sicilia

“In risposta alle dichiarazioni di Paolo Romano e Paolo Cavallaro, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Siracusa, Grande Sicilia ribadisce la propria volontà di avviare una riorganizzazione del centrodestra siracusano. Proprio per questo rinnoviamo l’invito a Fratelli d’Italia a partecipare alla riunione di coalizione di sabato, sede naturale nella quale confrontarsi”. Lo dichiara Emiliano Bordone, coordinatore cittadino per Siracusa di Grande Sicilia.

“Più volte abbiamo richiamato i nostri alleati alla moderazione e alla partecipazione al tavolo del centrodestra, invitandoli anche ad evitare che le dinamiche politiche siano affrontate con dichiarazioni sui mezzi di informazione e sulla stampa – continua Bordone -. Non si può continuare a dialogare attraverso comunicati stampa o post sui social network. È necessario sedersi attorno al tavolo, analizzare la situazione e confrontarsi sulle strategia unitarie all’interno del centrodestra. La riunione di sabato prossimo del tavolo provinciale, autoconvocata e voluta dai partiti del centrodestra, ha proprio questo scopo. È in quella sede che bisogna costruire le prospettive future confrontandosi sui punti di unione e provando ad appianare le divergenze”.

Su un punto, tuttavia, Bordone intende essere chiaro: “ci tengo a precisare a nome mio e di Grande Sicilia, pur apprezzando i toni pacati usati dai consiglieri Romano e Cavallaro, che non spetta di certo a loro stabilire quale sia la collocazione politica del nostro movimento: Grande Sicilia è e rimane saldamente nell’area del centrodestra. Lo dimostra anche il ruolo che il movimento svolge a livello regionale, dove il contributo di Grande Sicilia è determinante per garantire la stabilità del governo. Continuiamo a lavorare con coerenza per ricostruire il centrodestra a Siracusa promuovendo tra gli alleati un rapporto politico fondato sulla moderazione e sul rispetto reciproco. Per questo rinnovo l’invito a Fratelli d’Italia a partecipare al tavolo di concertazione di sabato prossimo. Ci rendiamo anche disponibili a spostare a lunedì prossimo la data della riunione, qualora il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, fosse impossibilitato a prenderne parte nel fine settimana. L’obiettivo non è soltanto affrontare le questioni attuali ma costruire un metodo di confronto e una visione condivisa per il futuro della coalizione”.