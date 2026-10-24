Siracusa, Borgata e Pizzuta, controlli stradalo: 24 identificati, 17 mezzi, 4 sanzioni

Cronaca · Polizia

A seguito di quanto disposto dal Prefetto Chiara Armenia nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha trattato il fenomeno riguardante gli atteggiamenti non conformi alle regole del codice della strada e il disturbo che i cittadini ricevono dal passaggio reiterato nelle ore serali e notturne da indisciplinati motociclisti con veicoli particolarmente rumorosi, il Questore Aldo Fusco ha pianificato, anche questo fine settimana, un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della Borgata e della Pizzuta.

Nella serata di ieri, le pattuglie della Polizia di Stato hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto delle norme che regolamentano il riposo delle persone. Le linee guida operative dettate dal Questore agli equipaggi in servizio si sono basate sul duplice aspetto della prevenzione e della repressione delle condotte illecite alla guida dei mezzi.

Nel corso del pattugliamento del quartiere Borgata particolare attenzione sugli esercizi commerciali di prossimità aperti fino a tarda sera e abitualmente frequentati da soggetti che fanno uso di alcool. La presenza delle pattuglie della polizia ha dissuaso gli avventori dal proseguire il bivacco e li ha allontanati dalla zona. In totale, sono state identificate 24 persone e controllati 17 mezzi. 4 sono state le sanzioni amministrative, in particolare, per mancata revisione del mezzo, per mancata copertura assicurativa e per eccessiva rumorosità.

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I servizi di prevenzione, sicurezza e repressione dei fenomeni di guida pericolosa e rumorosa proseguiranno nelle prossime settimane soprattutto nelle zone della movida giovanile, confidando nella civiltà degli utenti e nell’opera educatrice delle famiglie che svolgono in queste dinamiche un ruolo fondamentale in chiave preventiva.