Siracusa, “Borgata sicura”: controlli dei Carabinieri. Quaranta persone identificate

Controlli dei Carabinieri di Siracusa in Corso Timoleonte e vie limitrofe. Nel corso della serata di ieri i Carabinieri hanno proceduto a una serie di controlli nella zona, verificando la regolarità di alcuni esercizi commerciali e identificando oltre quaranta persone di diversa nazionalità.
I servizi dedicati all’area proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire una maggiore presenza soprattutto nelle ore serali e notturne.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni