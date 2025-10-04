Ultime news

Siracusa, “Borgata sicura”: controlli dei Carabinieri. Quaranta persone identificate

I servizi dedicati all’area proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire una maggiore presenza soprattutto nelle ore serali e notturne

I servizi dedicati all’area proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire una maggiore presenza soprattutto nelle ore serali e notturne

Controlli dei Carabinieri di Siracusa in Corso Timoleonte e vie limitrofe. Nel corso della serata di ieri i Carabinieri hanno proceduto a una serie di controlli nella zona, verificando la regolarità di alcuni esercizi commerciali e identificando oltre quaranta persone di diversa nazionalità.

I servizi dedicati all’area proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire una maggiore presenza soprattutto nelle ore serali e notturne.


