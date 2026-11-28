Cronaca · Polizia di Stato

La Questura, da tempo impegnata con straordinari servizi di controllo del territorio nel quartiere della Borgata, ha messo in campo ieri le Volanti e il Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, per dei controlli di sicurezza e di prevenzione capillari ed estesi in Piazza Santa Lucia e nelle vie limitrofe il quartiere Borgata.

I controlli hanno interessato autovetture in transito e pedoni e si sono concentrati anche nei pressi degli esercizi commerciali di prossimità, spesso frequentati da soggetti dediti al consumo di alcolici.

Nel complesso sono stati identificate 167 persone e controllati 89 veicoli. Sono stati sanzionati 11 utenti per violazioni del codice della strada.

I controlli nella zona della Borgata continueranno con cadenza giornaliera e saranno implementatati ulteriormente nel corso dei fine settimana.