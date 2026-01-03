Siracusa, Boscarino e Ricupero sul Bilancio di previsione: “Nei nostri emendamenti attenzione rivolta alle periferie”

Bilancio di previsione approvato prima della fine dell’anno. Una svolta storica per il Comune di Siracusa che, per la prima volta, è riuscito a dotarsi dello strumento finanziario nei termini di legge. Una maratona iniziata il 29 dicembre alle 10 e conclusasi alle 5,30 dell’ultimo giorno del 2025, anche con l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione). Gli uffici avranno così la possibilità di programmare gli interventi da eseguire nel triennio 2026-28.

Una maratona (303 gli emendamenti presentati) alla quale hanno contribuito anche due consiglieri del Misto, il capogruppo Gianni Boscarino e il collega Simone Ricupero. Quest’ultimo è anche il presidente della commissione bilancio. “Ringraziamo tutti i gruppi consiliari presenti in assise che – dicono Boscarino e Ricupero – hanno fatto la loro parte per l’approvazione del bilancio, mostrando maturità e senso di responsabilità”. Numerosi gli emendamenti accolti, che si traducono in interventi mirati e tangibili, capaci di incidere positivamente sulla crescita della città.

“Per quanto ci riguarda – concludono Boscarino e Ricupero – abbiamo focalizzato la nostra attenzione su tutto il territorio cittadino, con particolare riguardo alle zone decentrate. Ci saranno interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale e dell’illuminazione pubblica nelle zone balneari di Plemmirio e Fanusa ma anche a Villaggio Miano. Opere di riqualificazione anche in via Elorina”.