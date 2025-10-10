Siracusa, Gianni Boscarino rieletto presidente della seconda commissione: “Assumo l’incarico con onore e grande responsabilità”

“Riprenderò da dove ho lasciato, cercando di dare maggiore impulso al lavoro che stavo portando avanti”. Sono le prime parole del consigliere comunale Gianni Boscarino da neo rieletto presidente della seconda commissione consiliare (che si occupa di cultura, spettacolo, turismo, scuola, politiche giovanili, politiche e servizi sociali, pari opportunità, immigrazione, regolamenti di competenza). Dopo lo scioglimento di qualche settimana fa ad opera del presidente Alessandro Di Mauro per riequilibrare la geografia del consiglio comunale, i 5 organi consultivi sono stati ricomposti e questa mattina si è proceduto alla scelta dei massimi rappresentanti.

Il primo pensiero di Boscarino è stato per i colleghi “ai quali – ha detto – desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la fiducia che mi hanno accordato. Questo rinnovato incarico rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che assumo – ha sottolineato il capogruppo del gruppo misto – con impegno e dedizione. Il mio obiettivo primario resta quello di sempre: promuovere in commissione un ambiente di lavoro collaborativo e inclusivo, dove ciascuno possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni per la nostra città. Inoltre sono certo di poter contare su un gruppo coeso, competente, collaudato, quale si è sempre dimostrato.”

Gianni Boscarino ha quindi aggiunto che continuerà ad impegnarsi al massimo delle sue possibilità, insieme a tutti i componenti, “per migliorare, esaminare, studiare specifiche materie o tematiche riguardanti la nostra città. La varietà di opinioni e prospettive è fondamentale per la crescita e il miglioramento continuo della nostra comunità. Sono certo – ha concluso il presidente Boscarino – che, con la collaborazione e il contributo di tutti, potremo affrontare e raggiungere nuovi importanti traguardi per il bene della nostra città”.