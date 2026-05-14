Siracusa Boxing MMA ai Campionati Italiani Fight 1 di Rozzano con tecnici e atleti in diverse discipline

La Siracusa Boxing MMA sarà protagonista ai Campionati Italiani Fight 1, in programma a Rozzano nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio. La società siracusana prenderà parte alla competizione con numerosi atleti impegnati nelle diverse specialità della kickboxing e delle arti marziali miste, accompagnati dai tecnici Gianmaria Leonardi e Andrea Forestieri.

Nella specialità K1 tecnica gareggeranno Enrico Strazzulla, Irene Leonardi, Angelo Romano e Antonio Saleri.

Per la kick tecnica, invece, saranno presenti Matteo Cassola, Luca Montoneri, Marco Tiralongo, Silvio Lentini, Francesco Micalef, Mariangela Miccichè e ancora Irene Leonardi.

Nella MMA tecnica scenderanno in gara Gabriele Guarnotta, Gianmarco Licitra e Marcello Minasi, mentre nella specialità Grappling saranno impegnati Gabriele Guarnotta e Marcello Minasi.

Grande soddisfazione è stata espressa dal maestro Gianmaria Leonardi e dall’istruttore Andrea Forestieri, che hanno sottolineato l’impegno e la determinazione mostrati dagli atleti durante la preparazione ai campionati italiani.

Per la Siracusa Boxing MMA si tratta di un appuntamento importante, che rappresenta un’occasione di crescita sportiva e confronto nazionale per tutti gli atleti coinvolti.