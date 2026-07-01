Siracusa, bracconaggio e tutela della fauna, la Polizia Provinciale si forma con gli esperti del CABS

Prosegue il percorso di formazione continua e valorizzazione delle risorse umane promosso dal Comando della Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con un qualificato momento di approfondimento dedicato alla tutela della biodiversità e al contrasto dei reati contro la fauna selvatica.

Presso la sede del Comando in via Necropoli del Fusco si è svolto un focus di approfondimento tenuto da Davide Cartisano, rappresentante del CABS – Committee Against Bird Slaughter, organizzazione non governativa di rilievo internazionale impegnata nella salvaguardia dell’avifauna migratoria e nel contrasto al bracconaggio lungo le principali rotte del bacino euromediterraneo.

L’incontro ha consentito al personale della Polizia Provinciale di approfondire le attività svolte dal CABS nei diversi contesti operativi internazionali, con particolare riferimento alle tecniche di osservazione sul territorio, alle metodologie di raccolta e documentazione delle evidenze, alle attività investigative a supporto delle autorità competenti e alle strategie di cooperazione sviluppate nei principali Paesi interessati dalle migrazioni dell’avifauna.

Il confronto, caratterizzato da un elevato livello tecnico e scientifico, ha suscitato vivo interesse tra gli operatori del Corpo, offrendo un’importante occasione di crescita professionale e di condivisione di esperienze maturate sul campo nella tutela della biodiversità e nel contrasto ai fenomeni di bracconaggio.

“L’aggiornamento professionale rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire un’azione di vigilanza ambientale moderna, competente e sempre più qualificata – dichiara il Comandante della Polizia Provinciale di Siracusa, Daniel Amato -. Il focus di approfondimento tenuto da Davide Cartisano ha consentito ai nostri operatori di conoscere da vicino l’esperienza di un’organizzazione che opera in ambito internazionale con elevati standard di professionalità. Le tecniche di osservazione, le metodologie investigative e le esperienze condivise costituiscono un patrimonio di conoscenze prezioso che arricchisce il bagaglio professionale del nostro personale e rafforza la cultura della legalità ambientale.”

“Rivolgo un sentito ringraziamento al CABS e a Davide Cartisano – conclude il Comandante – per la disponibilità e per il significativo contributo offerto. La collaborazione e il dialogo tra istituzioni pubbliche, mondo della ricerca e organizzazioni impegnate nella tutela dell’ambiente rappresentano un valore strategico per la crescita delle competenze e per una sempre più efficace protezione del patrimonio naturalistico della nostra provincia.”

Il Comando della Polizia Provinciale conferma il proprio impegno a promuovere percorsi di formazione permanente e di confronto con realtà di eccellenza, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica richieda competenze specialistiche, cooperazione e un costante aggiornamento professionale.