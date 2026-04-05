Siracusa brilla a Malta: giovani nuotatori aretusei protagonisti al Faster International Swimming Meet

Mentre Siracusa si preparava alla Pasqua, quattro giovani nuotatori aretusei — Anna Castoria, Tecla Benedetta Bennardo, Sofia Castorina e Gabriele Bordonaro — si sono distinti al 33° “Faster International Swimming Meet” di Malta, confermandosi competitivi anche a livello internazionale. Seguiti dai tecnici Giovanni Castorina e Maria Carmela Luciano, gli atleti hanno ottenuto risultati di rilievo e migliorato i propri tempi.

In evidenza Sofia Castorina, con un oro, due argenti e un bronzo di categoria, oltre a quattro ori e due argenti per anno. Ottima anche la prova di Tecla Bennardo, che conquista due ori e otto argenti, confermando una crescita costante. Buone prestazioni anche per Anna Castorina e Gabriele Bordonaro, che hanno contribuito ai risultati complessivi della squadra. Fondamentale anche il supporto fuori dalla vasca: l’alimentazione degli atleti è stata curata con attenzione dal Sig. Paolo Mangiafico, titolare di “Bella Sicilia”, e dallo chef Vito Bazzano garantendo un adeguato sostegno durante la competizione.

La trasferta è stata sostenuta economicamente dai tecnici e le famiglie, a testimonianza di un impegno condiviso. Al di là delle medaglie, l’esperienza maltese rappresenta un importante passo di crescita tecnica e personale, con basi solide per il futuro.