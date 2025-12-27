Siracusa, bruciano cavi elettrici per estrarre rame: tre denunciati

Un’attività di combustione illecita di rifiuti finalizzata all’estrazione di rame è stata scoperta nella giornata di ieri dalla Polizia Ambientale Municipale di Siracusa.

Durante un servizio di controllo del territorio, due agenti hanno individuato tre soggetti intenti a dare alle fiamme alcune matasse di fili elettrici all’interno di un terreno adibito a discarica abusiva, situato all’ingresso della città. L’obiettivo era quello di bruciare il materiale per separare il rame e trarne un illecito profitto.

La provenienza dei fili elettrici è apparsa sin da subito sospetta e del tutto fuori contesto. Per questo motivo i tre uomini sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia municipale per gli accertamenti di rito. Il materiale rinvenuto è stato interamente sequestrato.

Al termine delle verifiche, i soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria con le accuse di ricettazione e combustione illecita di rifiuti. Proseguono le indagini per accertare l’origine del materiale e verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi sul territorio.