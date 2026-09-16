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Siracusa, buca pericolosa in via Catania: “Sotto è totalmente vuoto”

segnalazione

«Sotto è totalmente vuoto»

un lettore, via WhatsApp

Una segnalazione arrivata tramite il canale WhatsApp di SiracusaNews mette in luce un potenziale pericolo per pedoni e automobilisti a Siracusa.

Un lettore ci scrive segnalando la presenza di una buca all’incrocio tra via Catania e via Imera: piccola nelle dimensioni ma, secondo quanto riferito, particolarmente profonda. “Sotto è totalmente vuoto”, scrive il lettore, evidenziando come la voragine possa rappresentare un rischio nonostante l’apparente esiguità del foro in superficie.

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