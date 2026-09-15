Siracusa, Buccheri al Misto. Gruppo “Italia Sindaco”: “noi compatti, suo riposizionamento”

Politica · Consiglio comunale

Il Gruppo Consiliare “Francesco Italia Sindaco” apprende con grande rammarico e dispiacere la decisione del consigliere comunale, Andrea Buccheri, di lasciare il gruppo per aderire al Gruppo Misto.

“Il rammarico – si legge in una nota – nasce innanzitutto dal percorso politico condiviso con Andrea Buccheri. Insieme abbiamo affrontato e vinto una delle campagne elettorali più importanti per la città, portando al successo il progetto civico guidato da Francesco Italia contro ogni previsione. Da quel momento, fino ad oggi, abbiamo condiviso strategie, battaglie consiliari, iniziative politiche e numerosi atti di indirizzo, tutti orientati alla realizzazione del programma elettorale scelto e premiato dai siracusani. Proprio per questo riteniamo necessario ribadire un punto con chiarezza: la maggioranza che oggi governa Siracusa è la stessa maggioranza politica che sostiene il Sindaco Francesco Italia fin dal primo giorno di questa consiliatura”.





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Del gruppo fanno parte Gaetano Romano (da oggi capogruppo), Andrea Firenze e Giuseppe Casella. “Una maggioranza nata attorno a un patto civico, che ha sempre avuto un’impostazione aperta e inclusiva – evidenziano -. La lista civica “Francesco Italia Sindaco” ha infatti aperto, sin dall’inizio, a tutte le forze politiche e civiche che hanno scelto di condividere e sostenere il programma elettorale risultato vincente alle elezioni. L’adesione a quel programma, e non l’appartenenza a una singola forza politica, è stata il principio fondante della maggioranza che ha garantito stabilità amministrativa e coerenza nell’azione di governo. Per questo motivo respingiamo con decisione qualsiasi ricostruzione che parli di una virata politica o di un cambiamento degli equilibri della maggioranza. Non c’è stata alcuna modifica della linea politica né alcuna deriva: la maggioranza è rimasta la stessa e ha continuato, con unità e compattezza, a sostenere e votare gli atti necessari per l’attuazione del programma amministrativo, senza ostacolarne o rallentarne la realizzazione. Alla luce di tutto ciò, appare evidente come la scelta del consigliere Buccheri non sia riconducibile a un presunto cambiamento della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Italia. Si tratta piuttosto di un legittimo, seppur inatteso, riposizionamento politico personale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, rispetto al quale gli rivolgiamo i migliori auguri”.

Il Gruppo consiliare “Francesco Italia Sindaco” prende atto della decisione di Andrea Buccheri e ribadisce con forza la propria compattezza, la propria determinazione e il proprio impegno a continuare a sostenere con lealtà il Sindaco Francesco Italia e il programma di governo scelto dai cittadini siracusani.