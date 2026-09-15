Siracusa, Buccheri lascia la maggioranza: “spostata a destra, accordi non rispettati”

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Un’uscita che arriva all’indomani del riassetto della Giunta e che modifica gli equilibri politici della maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Italia, con l’ingresso di Giovanna Porto (Grande Sicilia) in amministrazione. E così Andrea Buccheri lascia la maggioranza e passa al gruppo Misto.

Una scelta che il consigliere definisce maturata assieme al gruppo politico e alle persone che lo hanno sostenuto nel percorso elettorale. Nessun singolo episodio, dunque, avrebbe provocato la rottura, ma una valutazione complessiva sulle ultime scelte dell’amministrazione.

“Non c’è un fattore scatenante – spiega Buccheri –. È una decisione presa con il mio gruppo, con chi mi ha sostenuto e con le persone con cui dialogo da sempre. È una scelta maturata alla luce delle ultime decisioni amministrative”.

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Il nodo, secondo Buccheri, è soprattutto l’equilibrio politico della coalizione, che negli ultimi mesi si sarebbe progressivamente allontanato dall’impostazione con la quale era nato il progetto amministrativo.

La presenza di Grande Sicilia-MPA nella maggioranza, ammette il consigliere, non rappresenta di per sé una novità: “È qualcosa che c’è dall’inizio. Il problema è che l’equilibrio si è totalmente spostato verso l’asse del centrodestra e questo non consente più di riconoscersi nella visione e nell’identità originarie che avevano determinato il progetto e il nostro ingresso al suo interno”.

Una presa di distanza politica che arriva proprio dopo il rimpastino della Giunta Italia e mentre da settimane il nome dello stesso Buccheri circolava tra quelli potenzialmente coinvolti nei nuovi equilibri dell’amministrazione. Buccheri aggiunge anche che dietro la decisione ci sia non tanto la mancata presidenza del Consiglio comunale, ma il mancato rispetto delle promesse: quel ruolo, sulla base degli accordi politici stretti all’inizio della consiliatura, avrebbe dovuto ricoprirlo dopo i primi 18 mesi: “Quella è una cosa che, secondo gli accordi e come tutti sanno, sarebbe dovuta avvenire già oltre un anno e mezzo fa. Ho rinunciato a incarichi da assessore e ad altre possibilità perché credo che gli accordi in politica vadano rispettati. Io ho rispettato gli impegni che avevamo assunto quando abbiamo chiesto il voto agli elettori”.

La mancata applicazione di quell’accordo, dunque, resta sullo sfondo ma non viene indicata come causa immediata dello strappo. Per Buccheri il momento della scelta sarebbe arrivato soprattutto davanti a quella che definisce una deriva politica della maggioranza: “Adesso era il momento di fermarsi rispetto alla direzione che sta prendendo la situazione”.

Resta da capire quale sarà il prossimo approdo politico. Perché già si parla di riavvicinamento al Partito Democratico e Buccheri non apre trattative ma nemmeno parla di rapporti compromessi. “Nessuna ferita e nessun bruciore – conclude – È semplicemente un posizionamento. Io continuo ad avere la mia posizione politica e la mia idea di politica, ed è quella che porterò avanti”.

Per il momento, dunque, la destinazione è il gruppo Misto. Ma la scelta di Buccheri apre inevitabilmente una nuova fase negli equilibri del Consiglio comunale, proprio mentre il rimpasto avrebbe dovuto ridefinire e consolidare il perimetro politico attorno all’amministrazione Italia, ma invece sembra indebolirlo.