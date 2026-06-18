Siracusa, bufera sui turni in carcere: Osapp presenta un esposto

La Segreteria Provinciale dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) ha acceso i riflettori sulla gestione del personale presso la Casa Circondariale di Siracusa, inviando un esposto formale al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) di Roma e al Provveditorato Regionale (PRAP) di Palermo. Al centro della denuncia vi sono presunte irregolarità nella pianificazione dei servizi durante il trimestre marzo-maggio 2026.

Secondo l’analisi condotta dal Segretario Provinciale G. Argentino e dal Rappresentante Locale G. Sommariva, dai registri ufficiali sarebbero emersi scostamenti significativi rispetto agli accordi nazionali (A.N.Q.) e locali (P.I.L.). Tra i punti più critici evidenziati nel dossier sindacale figurano i turni notturni logoranti, visto che stato registrato il caso limite di un’unità che, nel mese di maggio, ha affrontato ben 10 turni notturni, con blocchi da 3 e 4 notti consecutive. C’è anche il problema della mancata rotazione: sono state rilevate forti discrepanze nell’assegnazione dei quadranti serali, festivi e notturni tra i vari agenti.

Il sindacato denuncia la violazione delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), segnalando l’assenza di sostituzioni durante i cambi mensa nelle sezioni detentive, lasciando i posti di servizio scoperti per l’intera durata del turno.

Questione di trasparenza L’OSAPP pone inoltre un interrogativo sulla gestione dell’Ufficio Servizi, segnalando la compresenza di ruoli di programmazione e rappresentanza sindacale aziendale in capo alle stesse persone. Pur ammettendo la legittimità normativa di tale condizione, il sindacato suggerisce un avvicendamento del personale per garantire la “terzietà dell’azione amministrativa” e il rispetto dell’Art. 97 della Costituzione in termini di imparzialità.

Sebbene la Direzione abbia già rimodulato i turni a partire da giugno a seguito di una diffida, l’OSAPP ritiene insufficiente il provvedimento: “Il mancato riesame del trimestre precedente genera disparità di trattamento”.

“La nostra azione tutela esclusivamente i diritti e il benessere di tutto il personale”, hanno dichiarato Argentino e Sommariva. “Chiediamo che le Autorità accertino la regolarità del periodo pregresso e valutino l’avvicendamento del personale dell’Ufficio Servizi per garantire la massima trasparenza”. Il sindacato ha già annunciato che monitorerà con estrema attenzione anche i dati dei mesi a venire