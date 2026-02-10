Siracusa, buona prova ma zero punti: a Cosenza arriva una sconfitta di misura

Dopo il rocambolesco pareggio di Potenza, il Siracusa torna subito in campo e lo fa ancora in trasferta, al Marulla di Cosenza, per il turno infrasettimanale valido per la 26ª giornata del girone C di Serie C. Tra impegni ravvicinati, la squalifica di Limonelli e il derby alle porte contro il Catania, mister Marco Turati opta per diverse rotazioni rispetto alla gara di sabato.

Siracusa in campo con un 4-2-3-1: Farroni tra i pali; Puzone, Marafini, Capomaggio e Iob in difesa; Candiano e Gudelevicius in mediana; Di Paolo, Riccardi e Contini sulla trequarti alle spalle di Arditi.

Esordio dal primo minuto per la coppia centrale difensiva formata da Capomaggio e Marafini, così come per Riccardi, già utilizzato a Potenza ma solo nel finale.

La prima conclusione della gara è del Cosenza con Langella, ma il tiro termina alto. Nei primi 25 minuti è il Siracusa a fare la partita, mentre i padroni di casa cercano soprattutto le ripartenze affidandosi alla qualità di Baez. Alla mezz’ora arriva il primo giallo del match per Dametto. Le condizioni del campo, reso scivoloso dalla pioggia, rendono difficile la costruzione del gioco per entrambe le squadre.

Al 39’ altro giallo per il Cosenza, questa volta a Ciotti per un fallo su Candiano. Turati chiede l’intervento dell’Fvs per valutare un possibile rosso diretto, ma dopo la revisione il direttore di gara conferma la decisione iniziale. Al 43’ ammonito anche Cannavò per una trattenuta su Contini lanciato in velocità.

La prima vera conclusione verso la porta è del Siracusa al 44’: Iob calcia forte dal limite, ma Pompei blocca centralmente. Al 48’, in pieno recupero, arriva anche il primo giallo per il Siracusa con Iob che trattiene Baez. È questa volta il tecnico del Cosenza Buscè a chiedere l’Fvs per un possibile rosso da ultimo uomo, ma anche in questo caso la decisione resta invariata. Si chiude così il primo tempo sullo 0-0.

Una prima frazione che vede un Siracusa ordinato e solido, capace di concedere pochissimo ma senza riuscire a creare reali pericoli alla porta avversaria.

Nella ripresa Buscè cambia volto all’attacco inserendo Beretta e Contiliano al posto di Achour e Baez. Al 47’ altro giallo per il Cosenza, questa volta a Langella per fallo su una ripartenza azzurra. Al 55’ primo cambio per Turati con Frisenna al posto di Candiano.

Al 60’ il Siracusa sfiora il vantaggio: Contini si accentra da sinistra e lascia partire un destro insidioso che termina di poco a lato. Un minuto dopo punizione dal limite per il Cosenza e giallo per Capomaggio per un fallo su Contiliano. Sugli sviluppi la palla colpisce la barriera.

Al 72’ Buscè inserisce Emmausso per Florenzi, mentre Turati risponde con Sbaffo al posto di Riccardi. Il match si sblocca all’82’: cross dalla destra, Farroni esce male e respinge corto, Emmausso è il più lesto ad avventarsi sul pallone e insacca a porta vuota il vantaggio del Cosenza.

Turati prova il tutto per tutto inserendo Simonetta, Zanini e Pannitteri al posto di Gudelevicius, Iob e Contini. Buscè invece concede spazio nel finale anche a Garritano per Palmieri.

Nei cinque minuti di recupero il Siracusa prova l’assalto finale. Al 93’ l’occasione migliore capita sui piedi di Di Paolo, ma il suo mancino dal limite termina alto. Un minuto dopo è ancora Emmausso a sfiorare il raddoppio con un pallonetto dal limite, ma Farroni recupera la posizione e devia in corner.

Finisce così una partita che il Siracusa ha giocato con ordine e personalità, ma che paga a caro prezzo per l’unico vero errore commesso, proprio come accaduto nella gara d’andata al De Simone, terminata anch’essa 1-0 per il Cosenza.

Dopo due trasferte consecutive, adesso si torna al De Simone: servirà recuperare energie fisiche e mentali in vista dell’attesissimo derby contro la corazzata Catania.