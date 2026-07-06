Siracusa, Burti sul Rizza: “Il Cga non ha riconosciuto alcuna “ragionevolezza”. Presidente Giansiracusa, basta forzature”

“Stigmatizzo le recenti dichiarazioni del presidente del Libero Consorzio, Giansiracusa, in merito al presunto “riconoscimento della ragionevolezza” del suo operato. I fatti dicono altro. Il Cga non è entrato nel merito della vicenda. Si è limitato a non accogliere la sospensiva degli effetti della delibera adottata lo scorso 23/12/2025. Confondere una mancata sospensiva con un giudizio di merito è un errore giuridico e una forzatura comunicativa che non rende un buon servizio ai cittadini”. Sono le parole del consigliere del Libero consorzio di Siracusa, Cosimo Burti, a commento dell’ordinanza cautelare che ha respinto l’istanza di sospensione presentata da alcuni docenti contro lo spostamento della sede centrale dell’Istituto Superiore “Rizza-Insolera” dallo storico Palazzo degli Studi di viale Diaz alla sede di via Modica 66, lasciando l’intero stabile di viale Diaz al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “O.M. Corbino”.

“Per l’ennesima volta rivolgo un invito chiaro al presidente: si adottino finalmente le proposte alternative già presentate al tavolo e mai prese in considerazione – sottolinea – Solo così si garantirebbero maggiori risultati in termini di risparmi per l’Ente provinciale, si salvaguarderebbe la sede storica del Rizza e si tutelerebbe il diritto ad una gestione scolastica più armoniosa e funzionale per studenti, famiglie e personale. La propaganda non sostituisce la buona amministrazione. Il territorio ha bisogno di scelte, non di interpretazioni”.