Siracusa, bus gratis agli anziani. La Cgil: “Via i limiti Isee per gli over 67”

La Camera del Lavoro di Siracusa rivolge forte attenzione alle misure di sostegno destinate alle fasce più fragili della popolazione e, nelle more del nuovo avviso dell’ente comunale per il rilascio degli abbonamenti gratui al servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano per l’anno 2026, rinnova la richiesta all’amministrazione comunale di estendere i benefici a tutti gli anziani , senza limiti di reddito.

“Sono infatti migliaia gli anziani che non hanno la possibilità di essere accompagnati da familiari – spesso impegnati in attività lavorative o di studio in altre città – e che, di conseguenza, rinunciano ad uscire di casa anche solo per soddisfare le proprie esigenze quotidiane o per concedersi momenti di svago, scivolando nell’isolamento sociale“, dichiara il segretario dello SPI CGIL, Enzo Vaccaro.

Il bando del 2025 prevedeva l’assegnazione di tessere di libera circolazione sui bus urbani per i cittadini residenti che abbiano compiuto 67 anni e che presentino un modello ISEE pari o inferiore a € 9.338,32 (per nuclei familiari con un solo componente) o a € 18.676,63 (per nuclei con due o più componenti) e per i soggetti di qualunque età con disabilità non inferiore al 67%. Solo in questo caso senza alcun limite di reddito.

La richiesta della Lega Pensionati dello SPI CGIL è quella di incentivare concretamente l’uso dei mezzi pubblici e di riconoscere il diritto a viaggiare gratuitamente sui bus urbani a tutte le persone con disabilità e a tutti gli anziani, abbattendo ogni barriera d’accesso.

“Riteniamo che l’estensione dell’abbonamento gratuito a tutti non comporti alcun aggravio di costi per il gestore del servizio, dal momento che i mezzi viaggiano comunque ‘vuoto per pieno’; al contrario, rappresenterebbe una scelta di civiltà e di sostenibilità ambientale per la città“, le parole del segretario della camera del Lavoro La Borgata Alessandro Acquaviva.

Poiché la procedura di richiesta per i nuovi abbonamenti deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica – tramite autenticazione con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) – la CGIL, da sempre in prima linea nel contrasto al divario digitale che spesso penalizza la popolazione anziana, ha predisposto un servizio di supporto dedicato. La Camera del Lavoro invita pertanto tutti gli anziani e i cittadini aventi diritto a recarsi presso la sede centrale di via Piave 53, Siracusa. Gli operatori e le operatrici della CGIL offriranno assistenza completamente gratuita per la corretta compilazione e l’invio telematico dell’istanza.

Per poter completare la domanda, si ricorda ai cittadini di portare con sé la seguente documentazione: Copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; Attestazione ISEE ordinario 2026 (completa di DSU, ove richiesta); Verbale di invalidità civile (per i soggetti con disabilità); Una foto in formato fototessera; Credenziali SPID o CIE (se possedute).

“Nessuno deve essere lasciato indietro a causa delle barriere tecnologiche – dichiara il segretario generale della CGIL di Siracusa, Franco Nardi -. Il trasporto pubblico locale è un diritto fondamentale per garantire la mobilità e l’inclusione sociale dei nostri anziani e delle persone con disabilità. Con i nostri uffici e i nostri servizi di tutela, garantiamo che questa importante opportunità sia accessibile a tutti, senza complicazioni burocratiche“.

Gli sportelli di via Piave 53 sono pronti ad accogliere gli utenti per assicurare l’invio delle istanze entro i termini di scadenza fissati dal Comune. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la lega pensionati della Camera del Lavoro CGIL Siracusa Via Piave 53, Siracusa