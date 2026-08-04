Siracusa, bus gratis per anziani e disabili: “Un passo avanti, adesso per studenti”

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Il Settore Servizi Sociali del Comune di Siracusa ha completato la consegna delle tessere di trasporto gratuito destinate agli anziani e alle persone con disabilità che ne avevano fatto richiesta.

La Camera del Lavoro “La Borgata” e lo Spi Cgil esprimono soddisfazione per l’esito favorevole di un iter burocratico che l’organizzazione sindacale ha costantemente sollecitato e fattivamente supportato in questi mesi. La diffusione degli abbonamenti gratuiti rappresenta un segnale chiaro di una maturata sensibilità ambientale da parte di un’ampia fetta della cittadinanza.

“Tuttavia, l’impegno per una mobilità davvero sostenibile non deve fermarsi qui. Rivolgiamo un appello diretto all’Amministrazione comunale affinché si adoperi per incentivare ulteriormente l’uso dei bus urbani attraverso scontistiche congrue rivolte sia agli studenti delle scuole medie, superiori e dei corsi universitari del capoluogo, sia ai lavoratori che prestano servizio nell’isola di Ortigia. – si legge in una nota congiunta – Chiediamo, inoltre , l’estensione alla fascia mattutina delle corse della linea 127: una misura fondamentale per garantire, durante l’anno scolastico, il collegamento tra i quartieri Akradina/Grottasanta e gli istituti del quartiere Santa Lucia. La stessa misura consentirebbe, nel periodo estivo, di raggiungere comodamente il solarium dello Sbarcadero — un’esigenza ancora più stringente alla luce della grave carenza di posti auto nella zona.”

“Amministrare una città significa prima di tutto garantire il diritto alla mobilità, ampliando la platea dei beneficiari delle agevolazioni e adeguando le rotte ai bisogni reali delle persone”. Sono le parole del segretario della camera del lavoro ,Alessandro Acquaviva. Per il presidente della lega pensionati , Carmelo Garofalo:” Una politica di questo tipo porta vantaggi a tutti: riduce il traffico e la pressione sui parcheggi nelle aree critiche, migliora la qualità dell’aria e ottimizza i tempi di percorrenza del trasporto pubblico locale.”