Siracusa, bus urbani gratis per anziani e soggetti con disabilità: le nuove istanze da presentare entro il 10 luglio

Il settore Politiche sociali del Comune di Siracusa informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il rilascio degli abbonamenti gratuiti al servizio di trasporto urbano, gestito da Sais Autolinee, destinati alle persone anziane e alle persone con disabilità per l’anno 2026. L’agevolazione è destinata ai residenti nel territorio comunale. L’iniziativa rientra tra gli interventi promossi dall’Amministrazione per favorire la mobilità, l’inclusione sociale e l’autonomia delle fasce più fragili della popolazione.

“Abbiamo voluto introdurre una seconda finestra annuale per offrire un’ulteriore opportunità a chi matura i requisiti nel corso dell’anno o non ha potuto partecipare al precedente avviso. L’obiettivo è di ampliare la platea dei beneficiari e fare in modo che nessuno resti escluso da una misura importante per la mobilità e l’autonomia delle persone anziane e con disabilità”, dichiara l’Assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla.

Possono beneficiare dell’abbonamento gratuito: le persone anziane a partire dai 67 anni di età; le persone con disabilità in possesso di una certificazione attestante un’invalidità non inferiore al 67 per cento. Per gli anziani è richiesto il possesso di un’attestazione Isee in corso di validità non superiore a 9.668,88, euro per i nuclei familiari composti da una sola persona, e non superiore a 19.337,76 euro per i nuclei con due o più componenti. Per le persone con disabilità non sono previsti limiti di reddito per l’accesso al beneficio. Tuttavia, qualora il numero delle richieste dovesse superare le risorse disponibili, il valore Isee sarà utilizzato ai fini della formazione della graduatoria.

Gli abbonamenti consentiranno la libera circolazione sull’intera rete di bus urbani e sono personali, nominativi e non cedibili. I titolari degli abbonamenti già rinnovati nel corso dell’anno non dovranno presentare una nuova istanza.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le 23.59 del 10 luglio prossimo, tramite autenticazione Spid o carta d’identità elettronica (Cie). Occorre accedere alla sezione “Istanze online” del settore Politiche sociali sul sito istituzionale del Comune di Siracusa.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: fotografia formato tessera; documento di identità e codice fiscale del beneficiario; attestazione Isee 2026 completa di dichiarazione sostitutiva unica; per le persone con disabilità, certificazione attestante un’invalidità non inferiore al 67 per cento; eventuale documentazione relativa al diritto all’accompagnatore. L’Amministrazione ricorda che tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sul corretto utilizzo degli abbonamenti rilasciati. Per ulteriori informazioni e per accedere alla piattaforma di presentazione delle istanze è possibile consultare gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Siracusa. Il link all’avviso.