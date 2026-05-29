Siracusa Business & Fan Intesa, la proposta che unisce tifosi e imprenditori per il futuro del calcio azzurro

Mentre il futuro del Siracusa resta sospeso tra le interlocuzioni avviate dall’amministrazione comunale e le incertezze lasciate in eredità dall’ultima travagliata stagione, emerge una nuova proposta che punta a ridisegnare il rapporto tra società, città e tessuto economico del territorio.

È stato infatti presentato al sindaco Francesco Italia, al capo di gabinetto e a diversi imprenditori interessati alle sorti del club il progetto “Siracusa Business & Fan Intesa”, un modello nato dagli ideatori della piattaforma Tifos che punta a coinvolgere direttamente imprese, professionisti e tifosi nella costruzione del futuro azzurro.

L’iniziativa nasce da una constatazione che negli ultimi anni è diventata sempre più evidente: sostenere da soli il peso economico di una società calcistica professionistica è un’impresa complessa anche per imprenditori strutturati. Da qui l’idea di superare il modello “dell’uomo solo al comando” e di costruire invece una rete diffusa di partecipazione, capace di condividere responsabilità, investimenti e progettualità.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il Siracusa Calcio in un patrimonio realmente partecipato dalla comunità, creando una connessione stabile tra il mondo delle imprese, la tifoseria e il territorio. Una sorta di patto collettivo che metta al centro sostenibilità economica, trasparenza gestionale e identità cittadina.

Secondo i promotori, il progetto vuole rappresentare una soluzione già pronta e a disposizione della città qualora le trattative attualmente in corso per individuare nuovi soggetti interessati al club non dovessero concretizzarsi. Non una contrapposizione rispetto alle interlocuzioni avviate dal Comune, ma una proposta complementare che punta a garantire continuità e prospettive al calcio siracusano.

L’idea di fondo è semplice quanto ambiziosa: fare del Siracusa non soltanto una squadra di calcio, ma un motore di aggregazione e sviluppo, capace di coinvolgere il tessuto produttivo locale e la sua base popolare in un progetto condiviso.

Un modello che guarda a esperienze già sperimentate in altre realtà italiane ed europee, dove il coinvolgimento diretto di imprenditori e tifosi ha consentito di rafforzare il legame con il territorio e di distribuire in maniera più equilibrata il peso della gestione societaria.

In una fase storica in cui il Siracusa si trova a un bivio decisivo, tra la necessità di ripartire e il rischio concreto di disperdere ancora una volta il patrimonio di entusiasmo ricostruito negli ultimi anni, il progetto “Siracusa Business & Fan Intesa” prova dunque a lanciare un messaggio chiaro: il futuro del calcio siracusano non può dipendere da una sola persona, ma deve diventare una responsabilità condivisa da tutta la comunità.