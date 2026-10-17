Siracusa, Cacciola avverte: “a Licata servirà una prova di maturità”

Sport · Serie D

Provare a vincere a Licata per dare continuità ai risultati e confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. Il Siracusa si prepara alla trasferta della prossima giornata di Serie D con l’obiettivo di misurarsi in una partita che, per mister Gaspare Cacciola, rappresenterà anche un importante banco di prova sul piano della mentalità.

Gli azzurri dovranno fare a meno di capitan Lulli, alle prese con un problema agli adduttori che non gli ha consentito di allenarsi con il gruppo. “Lo abbiamo valutato fino a ieri, ma ha un problema che non gli permette di lavorare con la squadra. Domani sicuramente non ci sarà: è un’assenza che pesa”, ha spiegato il tecnico, che ha comunque rassicurato sulle condizioni generali del gruppo. “La squadra si è allenata bene e chi lo sostituirà farà bene. Abbiamo recuperato Pistone“.

Cacciola si aspetta una gara caratterizzata soprattutto dall’intensità e dai duelli individuali. “L’aspetto predominante sarà lottare su ogni pallone. Sarà una partita piena di duelli e abbiamo preparato una sfida intensa, nella quale anche la qualità dovrà fare la differenza. La spunterà chi riuscirà a fare meglio le cose in campo“.

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Il tecnico sa che affrontare il Licata in trasferta richiederà qualcosa in più rispetto alle gare disputate al De Simone. “Fuori casa servono personalità, carattere e attenzione. Contro di noi tutti vogliono fare bene, ma abbiamo dimostrato di avere grande forza anche in trasferta, come a Vibo e Praia. A Milazzo abbiamo commesso errori che abbiamo pagato a caro prezzo, ma anche lì ce la siamo giocata“.

Una sfida che si preannuncia calda anche sugli spalti, in uno stadio nel quale i padroni di casa potranno contare sul sostegno del pubblico, mentre il Siracusa dovrà fare a meno dei propri tifosi. “Troveremo un ambiente carico di entusiasmo, in una piazza che vive il calcio con grande passione. Dovremo capirlo da subito e l’esperienza potrà fare la differenza, così come sarà importante il lavoro della terna arbitrale. Ci dispiace, ovviamente, non avere i nostri tifosi“.

La classifica, corta, rende la partita particolarmente interessante anche in prospettiva. Ma Cacciola preferisce non lasciarsi condizionare dai possibili scenari. “Ci penso, ma come ho già detto dobbiamo fare più punti possibile. Andare a vincere a Licata sarebbe importante per noi e abbiamo preparato la partita per andare lì e fare risultato. Se il Siracusa mantiene alta l’asticella, può ottenere risultati contro chiunque“.

Il confronto rappresenterà anche una verifica della crescita della squadra e delle sue ambizioni. “È una prova di maturità, inutile nasconderlo. Ci darà indicazioni sulla mentalità della squadra, anche alla luce dei risultati in trasferta. Questa squadra, però, non verrà mai meno sul piano dell’impegno e dell’atteggiamento“.

Infine, una riflessione sul rapporto ritrovato con la piazza dopo il suo ritorno sulla panchina azzurra. “Questo mi responsabilizza e mi gratifica, perché cerco di trasmettere un senso di appartenenza. I risultati ottenuti mi danno forza. Mi fa piacere sentire la stima dell’ambiente e stiamo lavorando affinché sempre più persone tornino al De Simone“.

A Licata, dunque, non ci saranno soltanto punti in palio. Per il Siracusa sarà l’occasione di confermare la propria solidità anche lontano da casa e dimostrare di poter affrontare con personalità una partita che Cacciola considera un passaggio significativo nel percorso della squadra.