Siracusa, cadavere trovato a Targia: nessuna pista esclusa

Macabra scoperta nella giornata di ieri nelle vicinanze del centro immigrati tra Targia e Città Giardino, in territorio di Melilli. Durante i lavori di montaggio di un circo, è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile della Polizia di Stato cui sono state affidate le indagini. Il pm di turno ha incaricato il medico legale e la Polizia Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione, il corpo potrebbe appartenere a un migrante e la morte risalirebbe a diverso tempo fa. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire all’identità della vittima e alle cause del decesso. Sarà l’autopsia a fornire risposte più precise. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.