Siracusa, cade il numero legale in Consiglio comunale: stasera altra seduta per due debiti fuori bilancio

Consiglieri comunale stasera di nuovo in aula, in seconda convocazione, per discutere dei due debiti fuori bilancio all’ordine del giorno: quello da 1 milione 141 mila euro determinato dalla gestione Edison dell’illuminazione pubblica in città nel periodo che va da marzo 2020 ad agosto 2022; e quello da poco meno di 50 mila euro a favore della Regione a saldo delle concessioni demaniali dovute per l’area del parcheggio Talete nel quinquennio ‘21-’26.

La seduta di ieri si è interrotta per mancanza del numero legale, dopo che erano stati prelevati e approvati gli altri tre punti in discussione: due mozioni del Partito democratico, sulla fruizione del Castello Eurialo e sulla tutela del riqualificato sbarcadero Santa Lucia, e un ordine del giorno di Fratelli d’Italia sulla necessità di bonificare, mettere in sicurezza e riqualificare il parcheggio dell’ex tribunale di piazza della Repubblica.