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Video · Ortigia

Distacco di calcinacci, oggi pomeriggio, dalla Porta Marina, a Siracusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno chiuso il passaggio al traffico per motivi di sicurezza.

Il Comune ha emesso un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti, firmata dall’architetto Andrea Giuliana, che vieta il transito delle auto sotto la Porta Marina, all’inizio di via Ruggero Settimo, in Ortigia. Il divieto, motivato da “inconvenienti statici” e dalla tutela della pubblica incolumità, è valido con effetto immediato fino al 7 dicembre.

Cambia di conseguenza la viabilità nella zona:

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-Via Santa Maria dei Miracoli: il senso di marcia è invertito, con direzione via Ruggero Settimo. C’è divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, 24 ore su 24.

-Via Savoia: davanti al civico 6, sul lato sinistro, c’è divieto di sosta con rimozione dalle 7 alle 10, esclusi sabati e festivi, per consentire i lavori su un immobile della zona.

-Via Ruggero Settimo: è sospesa l’autorizzazione che permetteva alle auto di servizio della Guardia di finanza di percorrerla in controsenso.

-Posto disabili: lo stallo riservato in via Santa Maria dei Miracoli viene spostato in via Duca degli Abruzzi, davanti ai civici 3-5.

Le nuove regole entrano in vigore con l’installazione della segnaletica.