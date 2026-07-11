Siracusa, cadono frammenti dalla facciata di Palazzo Vermexio: intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 10 luglio, in piazza Duomo, a Siracusa, per la messa in sicurezza della facciata di Palazzo Vermexio, sede del Comune.

L’allarme è scattato dopo il distacco di alcuni elementi lapidei dalla facciata dell’edificio storico, con altre parti che risultavano pericolanti. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale che, con l’ausilio dell’autoscala, ha provveduto alla rimozione dei frammenti già distaccati e di quelli che presentavano un potenziale rischio di caduta.

L’operazione ha consentito di eliminare le condizioni di pericolo e di mettere in sicurezza l’area antistante il palazzo, frequentata quotidianamente da diverse persone.

Gli elementi lapidei recuperati durante l’intervento sono stati successivamente consegnati agli agenti della Polizia Municipale, presenti sul posto per le attività di competenza e per la gestione della viabilità e della sicurezza nell’area interessata.