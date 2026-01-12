Siracusa, Calamità naturali. De Simone: “una mappa per la sicurezza delle persone più vulnerabili”

Il consigliere comunale di Forza Italia, Damiano De Simone, annuncia la presentazione di una mozione volta a rafforzare la capacità di risposta della città di Siracusa nei casi di calamità naturali, attraverso un sistema strutturato di prevenzione e primo soccorso mirato alle persone più fragili.

“La proposta – spiega De Simone – mira alla creazione di una mappatura aggiornata delle persone più vulnerabili presenti sul territorio, per garantire un pronto intervento in caso di emergenza e mettere in sicurezza chi, da solo, non riuscirebbe a mettersi in salvo”.

La mozione prevede la realizzazione di un elenco riservato, gestito in sinergia tra ASP e Comune di Siracusa, aggiornato con cadenza regolare, che individui l’ubicazione di soggetti con difficoltà motorie, disabili gravi, anziani non autosufficienti, persone dipendenti da macchinari salvavita, neonati, senzatetto, soggetti con patologie psichiche e donne in gravidanza a rischio. La lista sarà messa a disposizione del Centro Operativo Comunale (COC), della Protezione Civile e delle squadre di soccorso, così da essere uno strumento operativo immediato per l’attivazione dei protocolli di recupero e messa in sicurezza durante situazioni critiche come alluvioni, incendi, terremoti o emergenze sanitarie.

“È un dovere morale e istituzionale – conclude De Simone – proteggere chi è più fragile, agendo prima del rischio. Solo una comunità che non lascia indietro nessuno può dirsi davvero pronta ad affrontare le emergenze”.