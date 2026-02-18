Siracusa, Calarossa off limits eppure… qualcuno rimuove le transenne e scende in spiaggia

Scomparsa a causa del maltempo, la spiaggia di Calarossa a Ortigia sta lentamente riemergendo. Questo, però, non significa che sia già fruibile.

La scaletta che consente la discesa al mare, in parte divelta dalle mareggiate e in parte ancora presente ma danneggiata, è stata chiusa dall’Amministrazione comunale per motivi di sicurezza. Le immagini delle onde altissime che si sono abbattute sulla costa di Ortigia durante il ciclone Harry sono ancora impresse nella memoria dei cittadini: una condizione di maltempo eccezionale che ha causato numerosi disagi in città. Da allora, il Comune ha disposto la chiusura di tutti gli accessi al mare del centro storico.

Nonostante ciò, qualcuno ha evidentemente spostato le transenne poste a protezione dell’ingresso alla scaletta che conduce a Calarossa, pur di raggiungere un luogo identitario per la città e molto amato anche dai turisti. Così c’è chi scende in spiaggia, persino con bambini, attraversando una struttura che al momento risulta pericolante.

L’Amministrazione aveva già annunciato interventi per sistemare tutti gli accessi al mare del centro entro l’estate. Al momento, però, raggiungere Calarossa resta pericoloso. Per tornare a godere in sicurezza della bellezza del mare di Ortigia, dunque, sarà necessario attendere ancora.