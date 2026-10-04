Siracusa calcio, a Milazzo il primo ko stagionale

Sport · SERIE D GIRONE I

Il Siracusa incassa a Milazzo la prima sconfitta della stagione e resta fermo a quota 4 punti in classifica. Una giornata da dimenticare per gli azzurri, incapaci di trasformare in gioco e occasioni la superiorità numerica avuta per quasi tutta la ripresa.

Mister Cacciola sceglie dal primo minuto Ferilli, Di Stefano, Lulli, De Caro, Guida, Costanzo, Boulahia, Dalloro, Pistone, Giacomarro e Negro.

La partita si presenta subito molto spezzettata e caratterizzata da un certo nervosismo. Il primo vero squillo del Siracusa arriva soltanto al 25’, quando Giacomarro prova la conclusione dalla distanza: il tiro è insidioso e costringe il portiere del Milazzo a una difficile deviazione in corner. Gli azzurri faticano però a dare continuità alla propria manovra e la prima frazione scivola via senza ulteriori emozioni, con il Siracusa che colleziona anche tre ammonizioni. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

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La ripresa cambia subito il volto della gara. All’8’ il Milazzo trova il vantaggio: Mascari approfitta di un errore di Negro, che lascia il pallone all’attaccante di casa, freddo nel superare Ferilli per l’1-0. Ma subito dopo l’attaccante milazzese si toglie la maglia durante l’esultanza e riceve il secondo cartellino giallo. Milazzo dunque in vantaggio, ma costretto a giocare in inferiorità numerica.

Cacciola prova immediatamente a sfruttare la situazione inserendo Ndiaye al posto di Costanzo. Successivamente spazio anche a Gabriele Cacciola, che prende il posto di Dalloro. Il Siracusa prova a riversarsi in avanti, ma la superiorità numerica non produce gli effetti sperati. Gli azzurri non riescono a trovare ritmo, idee e soprattutto occasioni per mettere in difficoltà il Milazzo.

Nel finale arriva anche l’ultima opportunità per evitare la sconfitta. Sugli sviluppi di una mischia in area, Lulli riesce a trovare lo spazio per calciare, ma il portiere milazzese è ancora una volta attento e devia in calcio d’angolo. È l’ultimo sussulto. Il Milazzo difende il vantaggio e il Siracusa incassa così la prima sconfitta stagionale, restando fermo a quota 4 punti.

Una battuta d’arresto che impone agli azzurri di resettare immediatamente. Dopo le prime giornate, servirà ritrovare lucidità, qualità nella costruzione del gioco e capacità di creare occasioni da gol. Elementi che oggi, a Milazzo, sono mancati soprattutto nel momento in cui il Siracusa avrebbe dovuto sfruttare l’uomo in più.